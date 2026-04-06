Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3167560
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

एक पल में मातम में बदली खुशियां, भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, बारात से लौट रहे थे वापस

Indore News-इंदौर में देर रात एक कार सड़क पर ट्रक के पीछे जा घुसी. इस घटना में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. कार सवार सभी लोग बारात से लौट रहे थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक पल में मातम में बदली खुशियां, भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, बारात से लौट रहे थे वापस

Indore Road Accident-मध्यप्रदेश के इंदौर में बारातियों से भरी कार (क्वालिस) आयशर ट्रक के पीछे जा घुसी. इस हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना  देवगुराड़िया के पास स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास की है. 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. तेज रफ्तार कार आगे चल रहे भूसे से भरे ट्रक में पीछे से जा घुसी. बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लाग दिया जिस वजह से यह हादसा हुआ है. 

कार के उड़े परखच्चे
मृतकों के परिजनों के अनुसार, सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. बारातियों की कार के आगे एक भूसे से भरा ट्रक चल रहा था. ड्राइवर तेज रफ्तार से चला रहा था. ट्रक ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास उसने एक गाड़ी को ओवर टेक किया, इसी बीच अचानक ब्रेक लगा दिया. कार का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और पीछ से ट्रक में कार जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए. 

3 युवकों की मौके पर हुई मौत
इस हादसे में इरफान (24) पिता अशफाक, आरिस (20) पिता साजिद और फरहान (19) पिता जावेद मेव की मौके पर ही मौत हो गई.जबकि अरफाद (23) पिता रईस खान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसा इतना भयानक था कि घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों का इलाज जारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने संभाला मोर्चा
इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर दिया और ट्रक को आग लगाने की कोशिश की. सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया और मामला शांत कराया. पुलिस ने लोगों की समझाइश देकर यातायात बहाल कराया. एएसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि परिजन के मुताबिक आष्टा से बारात लेकर लौट रहे थे. ट्रक ड्राइवर चापड़ा से तेज रफ्तार से चला रहा था. ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास उसने एक गाड़ी को ओवरटेक किया और हादसा हो गया. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढे़ं-सावधान! AC सर्विसिंग पड़ सकती है महंगी, बिलासपुर में कंप्रेसर फटने से दो भाई झुलसे

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsIndore Road Accidentroad accident news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: BJP का स्थापना दिवस आज, CM मोहन जिला कार्यालयों का करेंगे भूमिपूजन, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला भोपाल, छात्रों के दो गुटों में फायरिंग, जानिए मामला
mp news
उज्जैन के बाद काशी विश्वनाथ में लगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जानिए खासियत
mp farmer news
'किसान भाई चिंता न करें...', सीएम ने अन्नदाताओं को राहत देने का दिया भरोसा
gwalior crime news
ग्वालियर के सर्राफा बाजार में 'अनोखी' चोरी, पलक झपकते ही महिलाओं ने हाथ किया साफ
khargone news hindi
पहले लाठियों से पत्नी के अंग-अंग तोड़े, फिर खून से लथपथ शव के साथ ही गुजारी पूरी रात
Gwalior news Hindi
पुजारी ने भक्त की गर्दन पकड़कर गालों पर जमकर बरसाए थप्पड़; सीसीटीवी में कैद वारदात
gwalior crime news
ग्वालियर में प्यार और शादी के नाम पर 'गंदा खेल',शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म
senior citizen cyber fraud
इंदौर में विदेशी गर्ल के जाल में फंसा बुजुर्ग, फेसबुक पर हुई दोस्ती...उड़ गए 10 लाख
Mandsaur News
2 महीने की बच्ची को चाहिए 9.40 करोड़ का इंजेक्शन, मां ने पीएम-सीएम से लगाई गुहार