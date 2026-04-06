एक पल में मातम में बदली खुशियां, भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, बारात से लौट रहे थे वापस

Indore Road Accident-मध्यप्रदेश के इंदौर में बारातियों से भरी कार (क्वालिस) आयशर ट्रक के पीछे जा घुसी. इस हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना देवगुराड़िया के पास स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास की है. 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. जानकारी के अनुसार, कार सवार सभी लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. तेज रफ्तार कार आगे चल रहे भूसे से भरे ट्रक में पीछे से जा घुसी. बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लाग दिया जिस वजह से यह हादसा हुआ है.

कार के उड़े परखच्चे

मृतकों के परिजनों के अनुसार, सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे. बारातियों की कार के आगे एक भूसे से भरा ट्रक चल रहा था. ड्राइवर तेज रफ्तार से चला रहा था. ट्रक ने ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास उसने एक गाड़ी को ओवर टेक किया, इसी बीच अचानक ब्रेक लगा दिया. कार का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और पीछ से ट्रक में कार जा घुसी. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए.

3 युवकों की मौके पर हुई मौत

इस हादसे में इरफान (24) पिता अशफाक, आरिस (20) पिता साजिद और फरहान (19) पिता जावेद मेव की मौके पर ही मौत हो गई.जबकि अरफाद (23) पिता रईस खान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसा इतना भयानक था कि घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. घायलों का इलाज जारी है.

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पुलिस ने संभाला मोर्चा

इस हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर दिया और ट्रक को आग लगाने की कोशिश की. सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया और मामला शांत कराया. पुलिस ने लोगों की समझाइश देकर यातायात बहाल कराया. एएसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि परिजन के मुताबिक आष्टा से बारात लेकर लौट रहे थे. ट्रक ड्राइवर चापड़ा से तेज रफ्तार से चला रहा था. ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास उसने एक गाड़ी को ओवरटेक किया और हादसा हो गया. मामले की जांच की जा रही है.

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