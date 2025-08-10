Shivpuri Road Accident News: शिवपुरी में गाय से भिड़े इंदौर अपर कलेक्टर, हालत गंभीर

Indore Add. Collector Accident News: शिवपुरी जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इंदौर के अपर कलेक्टर रिंकेश सिंह बैश सड़क हादसे में घायल हो गए. मिली जानकारी के मुताबिक, वे राखी के मौके पर अपने गांव बदरवास आए थे और परिवार के साथ कलश यात्रा में शामिल होने के लिए खोखर गांव जा रहे थे. रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें वे और उनके परिवार के 6 अन्य सदस्य घायल हो गए.

बताया जा रहा है कि यह हादसा जिले के बदरवास थाना क्षेत्र में हुआ, जब उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक गाय आ गई. गाय को बचाने के प्रयास में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में सभी घायलों को तुरंत गुना जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

इलाज के लिए ग्वालियर भेजा

घायलों में एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे हालत नाजुक देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है. बाकी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है. हादसे के बाद बदरवास और खोखर गांव के लोगों में चिंता का माहौल है, क्योंकि रिंकेश सिंह बैश का गांव से गहरा जुड़ाव रहा है.

स्थानीय प्रशासन ने की पुष्टि

इस घटना की स्थानीय प्रशासन ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। गांव के लोग जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं.

