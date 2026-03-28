इंदौर के हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 अप्रैल से 24 घंटे खुला रहेगा एयरपोर्ट, रात में भी भर सकेंगे उड़ान

Indore Airport-मध्यप्रदेश के इंदौर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है. लंबे समय से चल रहे रनवे के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के काम के कारण उड़ानों के समय में जो पाबंदियां लगी हुई थीं, वे अब खत्म होने वाली हैं. इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से एक बार फिर से 24 घंटे संचालित होने के लिए तैयार है. अब यात्रियों को देर रात भी फ्लाइट्स की सुविधा मिल सकेगी.

25 करोड़ की लागत से चमका रनवे

एयरपोर्ट पर पिछले काफी समय से रनवे की रिका-पेंटिंग और रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जो अब लगभग अंतिम चरण में है. इस काम को पूरा करने के लिए 80 से ज्यादा लोगों की टीम दिन-रात काम कर रही थी. रनवे की मजबूती और विमानों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए 2750 मीटर लंबे रनवे पर 4 इंच मोटी डामर की नई परत बिछाई गई है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत खर्च की है, जिससे अब रनवे की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो गई है.

रात में भी फ्लाइट्स होंगी संचालित

रनवे के काम की वजह से रात के समय उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा था, लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 1 अप्रैल से एयरपोर्ट का संचालन दोबारा 24 घंटे शुरू कर दिया जाएगा. इसका सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को होगा जो बिजनेस या अन्य जरूरी कार्यों के लिए देर रात या सुबह जल्दी सफर करना पसंद करते हैं. अब एयरलाइंट कंपनियां पुराने नाइट शेड्यूल को दोबारा लागू कर सकेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

संचालन के लिए तैयारियां पूरी

एयरपोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी रामस्वरूप यादव ने बताया कि एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से 24 घंटे संचालन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं. उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यात्रि सुविधाओं तक, हर मोर्चे पर काम पूरा कर लिया गया है. इस फैसले से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि इंदौर की देश के अन्य महानगरों से कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी.

यह भी पढ़ें-महाकाल के दरबार पहुंचीं कथावाचक जया किशोरी, दर्शन को बताया अपना सौभाग्य

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!