ताला टूटा, चेन खुली और सामान गायब...इंदौर में फ्लाइट से उतरे व्यापारी का टूटा मिला सूटकेस, कीमती चीजें हुईं गायब

Theft at Indore Airport-मध्यप्रदेश के इंदौर में स्वच्छता में नंबर वन रहने वाला इंदौर अब अपने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है. इंदौर के देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट पर एक यात्री के सामान के साथ छेड़छाड़ और चोरी का गंभीर मामला सामने आया है. मुंबई से फ्लाइट के जरिए इंदौर पहुंचे एक व्यापारी के बैग का ताला तोड़कर कीमती सामान निकाला गया है. इस घटना ने इंदौर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, श्रीनाथ रेजीडेंसी निवासी और फर्नीचर व्यापारी हिमांशु गुप्ता 2 मई को मुंबई से इंदौर के लिए रवाना हुआ थे. उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट से सफर किया था. हिमांशु ने बताया कि उन्होंने सुबह करीब 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट के चेकिंग काउंटर पर अपने दो बैग सुरक्षित जमा कराए थे. हिमांशु की फ्लाइट का निर्धारित समय सुबह 7.25 बजे था.

सूटकेस का ताला टूटा, चेन खुली मिली

फ्लाइट लैंड होने के बाद जब हिमांशु अपना सामान लेने बैगेज बेल्ट नंबर-2 पर पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए. उन्होंने देखा कि उनके सूटकेस का ताला टूटा हुआ था और उसकी चेन खुली थी. जब उन्होंने बैग के अंदर जांच की, तो उसमें रखा सामान भी गायब था. व्यापारी ने तुरंत इस मामले की सूचना इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी और एरोड्रम थाना पुलिस को दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

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पुलिस जांच में जुटी

इस मामले में पुलिस ने एयरलाइन स्टाफ से घटना को लेकर जानकारी मांगी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. वहीं पीड़ित व्यापारी हिमांशु ने एअर इंडिया को मेल करने के साथ ट्वीट भी किया है. बहरहाल इंदौर एयरपोर्ट से एक यात्री का सामान चोरी होना सुरक्षा की दृष्टि से कही ना कही बड़े सवाल खड़े कर रहा है. बता दें कि हाल ही में इंदौर एयरपोर्ट सुविधाओं के मामले में फिसड्डी साबित हुआ है, इस तिमाही में एयरपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट भी हुई है.

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