हवाई सफर में बड़ा बदलाव! एटीआर विमानों के लिए सज रहा इंदौर एयरपोर्ट, 55 लाख यात्रियों तक की बढ़ेगी क्षमता

Indore Airport Update: इंदर एयरपोर्ट पर अब हवाई सेवाओं में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. 1 अप्रैल से एटीआर विमानों की एंट्री होने जा रही है. इसके अलावा, यहां पर पुराने टर्मिनल का नवीनीकरण भी किया जा रहा है.
Trending Photos
Indore Airport News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट की कायाकल्प बदलने जा रही है. काफी दिनों से चल रहे इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है. इसमें कई तरह की सुविधाओं को भी स्थापित कियागया है. मिली जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट प्रबंधन इसे जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी कर रहा है. इसके अलावा, पुराने टर्मिनल में तीन नई एक्स-रे मशीनें स्थापित की गई हैं. इन मशीनों के माध्यम से सामान की स्कैनिंग के बाद यात्री सीधे चेकिंग काउंटर की तरफ जा सकेंगे.
नवीनीकरण के साथ एयरलाइंस कंपनियों को टर्मिनल में ऑफिस आवंटित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इससे पता चला है कि संचालन शुरू करने की तैयारियां अब लास्ट स्टेज पर आ गई हैं. बताया गया है कि एयरपोर्ट प्रबंधन ने 1 अप्रैल से इस टर्मिनल से संचालन शुरू करने का लक्ष्य तय किया है. यहां से मुख्य रूप से ATR विमानों का संचालन किया जाएगा. वर्तमान में इंदौर एयरपोर्ट प्रतिदिन लगभग 36 ATR उड़ानें संचालित हो रही हैं, जिन्हें इस टर्मिनल पर शिफ्ट करने की योजना है.
55 लाख यात्रियों तक क्षमता
एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 मार्च के बाद सुरक्षा एजेंसिया भी निरीक्षण करेंगी. इसके बाद ही सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद संचालन की अंतिम मंजूरी दी जाएगी. पुराने और नए दोंनों टर्मिनलों के उपयोग से एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर लगभग 55 लाख तक पहुंच जाएगी. इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा. क्योंकि यहां पर सभी तरह की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. भीड़ का दबाव भी कम होगा. इसके अलावा, एयरपोर्ट परिसर में एप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा चुका है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!