इंदौर एयरपोर्ट की बड़ी गिरावट, टॉप से सीधे 13वें पायदान पर फिसला, यात्री सुविधाओं में साबित हुआ फिसड्डी

Indore Airport Ranking Drop-कभी देश के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शुमार रहने वाला इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट अब यात्री सुविधाओं के मामले में पिछड़ता नजर आ रहा है. साल 2026 की पहली तिमाही (जनवरी-मार्च) के ताजा आंकड़ों ने प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है. एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ASQ) सर्वे की रिपोर्ट में इंदौर 13वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछली तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में यह 6वें स्थान पर काबिज था.

28 पैरामीटर्स पर यात्रियों ने नकारा

सर्वे के अनुसाप, इंदौर को 5 में से महज 4.87 अंक मिले. यात्रियों ने कुल 31 में से 28 मानकों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. इसमें सफाई, फ्री वाईफाई की क्वालिटी, चार्जिंग पॉइंट्स की कमी और स्टाफ के व्यवहार जैसे अहम बिंदु शामिल हैं. हैरानी की बात यह है कि मार्च में उड़ान कैफे और वेटिंग एरिया के विस्तार के बावजूद यात्रियों का फीडबैक नकारात्मक रहा.

इन शहरों से भी पिछड़ा इंदौर

रैंकिंग में गिरावट का आलम यह है कि इंदौर अब रायपुर, भुवनेश्वर और कोयंबटूर जैसे शहरों से भी पीछे हो गया है. इस सूची में पुणे पहले, चेन्नई दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर है. 16 प्रमुख एयरपोर्ट्स की इस सूची में इंदौर अब केवल श्रीनगर, पोर्ट-ब्लेयर और अमृतसर से ही ऊपर है.

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सुधार नहीं हुआ तो गिरेगी रैंकिंग

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यात्री सुविधाओं में तत्काल सुधार नहीं किया गया, तो अगली तिमाही और वार्षिक रैंकिंग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा. पिछले साल 4.92 अंक पाने वाला इंदौर अब 4.87 पर सिमट गया है, जो यात्री संतुष्टि के गिरते ग्राफ को दर्शाता है.

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