पुलिस की लापारवाही या ड्राइवर की गलती, नो एंट्री में कैसे घुसा ट्रक? जानिए इंदौर हादसे की हर अपडेट

Indore Airport Road Accident: इंदौर ट्रक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. यह हादसा कैसे हुआ ड्राइवर की गलती या फिर प्रशासन की गलती. आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:36 PM IST
Indore Truck Accident: इंदौर में एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में सोमवार देर शाम भीषण हादसा हो गया. जहां तेज रफ्तार ने 10 से 15 लोगों को कुचल दिया. वहीं दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. ट्रक ड्राइवर नशे में था या ट्रक का ब्रेक फेल हुआ इसकी अभी जांच चल रही है. लेकिन बताया जा रहा है कि जिस वक्त इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर यह घटना हुई, उस वक्त शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री थी. ऐसे में पुलिस-प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि नो एंट्री के बावजूद भारी वाहन कैसे अंदर घुस गया.

इंदौर में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पुहंचा. वहीं, घायलों का हाल-चाल जानने अस्पताल में क्षेत्रीय नेता विधायक जा रहे हैं. घटनास्थनल पर पहुंची विधायक मालिनी गौड़ पहुंची. इसके बाद वे हॉस्पिटल पहुंची. इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद दुर्घटना घटना हुई है. ट्रक वाला पीया हुआ था या ब्रेक फेल हुआ है. अभी कुछ भी पता नहीं है. जिनकी मौत हुई हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं. उन्होंने कहा कि ट्रकों को सिटी में घुसने की अनुमति नहीं है. पता नहीं कैसे यह अंदर आ गया. इस तरह की आगे एंट्री न हो. इसका पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना होगा। ट्रक की एंट्री में चूक हुई है.

वाहनों को टक्कर मारते हुए सीसीटीवी आया सामने
इंदौर एयरपोर्ट रोड पर हुए हादसे का एक सीसीटीवी सामने आया है फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ट्रक तेज गति से आ रहा है और आगे खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए तेजी से आगे बढ़ गया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की सहायता लेकर पूरे मामले में जांच कर रही है

गौरतलब है कि सोमवार देर शाम तेज रफ्तार ट्रक ने इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर 10 से 15 लोगों को कुचल दिया. इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हो गए. इस दौरान ट्रक में एक बाइक फंस गई. जिसे ट्रक ने कुछ दूर तक खींचा, इस दौरान उसमें ब्लास्ट हो गया और ट्रक में भीषण आग लग गई. इस हादसे ने पूरे इंदौर को हिलाकर रख दिया. ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. 

देखिए मौत और घायलों का आकड़ा
घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने एंबुलेंस के माध्यम से घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया.  एसीपी अमित सिंह के अनुसार, इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 6 लोग घायल हैं. वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि इस घटना में 7 से 8 लोगों की मौत हुई है.

ये लोग हुए घायल

  • अशोक पिता प्रहलाद दास गोपालानी, उम्र 71 साल, निवासी लीड्स एरोड्रम.
  • काजल पति अशोक गोपालानी, उम्र 63 साल.
  • अंकिता पति रितेश गोपालानी, उम्र 30 साल.
  • संविद पिता रितेश दुधानी.
  • पलक पिता अनिल जोशी, निवासी इमली बाजार.
  • अनिल पिता लाल सिंह कोठारे, उम्र 35 साल, निवासी अमर पैलेस.

CM मोहन यादव ने जताया दुख
इंदौर में हुई ट्रक दुर्घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख व्यक्त करते हुए X पर लिखा, 'आज इंदौर में हुई ट्रक दुर्घटना दुखद है. इस घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर मैंने निरीक्षण हेतु अपर मुख्य सचिव गृह को इंदौर जाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, रात 11 बजे से पहले शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के कारणों की प्रारंभिक तथ्यपरक जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं. मृतकों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं.'

जानिए क्या बोले कैलाश विजयवर्गीय
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वे पीएम मोदी के धार दौरे को लेकर वहां बैठक ले रहे थे. हादसे की जानकारी मिलने पर यहां पहुंचे. उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज के निर्देश दिए हैं. साथ ही इस बात की जांच के लिए भी अधिकारियों से कहा है कि नो एंट्री में ट्रक कैसे घुस गया.

ट्रक हादसे में दो लोगों की अब तक मौत 
प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, इंदौर एयरपोर्ट रोड पर हादसे में अब तक दो लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है वहीं 10 से अधिक लोग घायल हुए हे घायलों में 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई हे. घटना की सूचना लगते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे वहीं घायलों से मिलने के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे घायलों को अलग-अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

ये भी पढ़ें- Accident: इंदौर एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों को रौंदा; कई के मौत की खबर...

