इस महीने से 24 घंटे खुलेगा इंदौर एयरपोर्ट, सुविधाएं भी बढ़ेगी, नया एग्जिट गेट भी तैयार

Indore Airport Facilities: इंदौर के एयरपोर्ट पर जल्द ही यात्रियों को कई सुविधाएं मिलनी शुरू होगी. क्योंकि अगले कुछ महीनों में इंदौर एयरपोर्ट का स्वरूप पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा. क्योंकि इंदौर एयरपोर्ट पर पुराने टर्मिनल का फिर से संचालन किया जाएगा, यहां 24 घंटे फिर से इंदौर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होगा, जिसके लिए एक नया एग्जिट गेट भी बनाया गया है. यहां से जाने के लिए यात्रियों को आसानी होगी. बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट का काम आखिरी चरण में पहुंच गया है, जिससे कुछ ही समय में यह फिर से शुरू होगा

अप्रैल से होगा 24 घंटे संचालन

बताया जा रहा है कि इंदौर एयरपोर्ट का काम अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा, जहां पुराने टर्मिनल का दोबारा संचालन शुरू होगा. नए तरह से विस्तार होने से इंदौर एयरपोर्ट के बाहर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी. बताया जा रहा है कि 24 घंटे संचालन होने से कई नए शहरों के लिए उडा़ने भी शुरू हो सकती हैं. ऐसे में अप्रैल से यात्रियों को इंदौर एयरपोर्ट के बाहर भी कई सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी. माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से एयरपोर्ट का संचालन 24 घंटे के लिए किया जाएगा. क्योंकि अभी रात में 8 घंटे के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर उड़ानें सीमित रहती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में होगा दिल्ली से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज, इन स्टेशनों पर रुकेगी

ट्रैफिक जाम होगा कम

इंदौर एयरपोर्ट पर नया एग्जिट गेट भी बनकर तैयार हो गया है, ऐसे में ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी, क्योंकि एंट्री और एग्जिट में अब ज्यादा विकल्प मिलने शुरू हो जाएंगे. क्योंकि अभी एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही मार्ग होता है, ऐसे में पीक ऑवर्स में टर्मिनल के पास बड़ी संख्या में वाहनों की भीड़ लग जाती है. ऐसे में जब नया एग्जिट शुरू होगा तो फिर यात्रियों को सीधे बिजासन मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का विकल्प मिल जाएगा. अभी यहां से केवल अधिकारियों के आने जाने की सुविधा है, लेकिन बाद में यह आम लोगों को लिए भी खोल दिया जाएगा.

इंदौर एयरपोर्ट पर पुराने टर्मिनल के खुलने से दो टर्मिनल पर संचालन शुरू हो जाएगा, फिर यहां से एटीआर विमानों का संचालन भी होगा. ऐसे में एक ही टर्मिनल पर भीड़ भी कम होगी. जबकि आने जाने का समय भी कम होगा. यानि अप्रैल महीने से यात्रियों को नई सुविधाएं मिलेगी.

ये भी पढ़ेंः Indore Metro Update: सुपर कॉरिडोर से रेडिसन तक मार्च में दौड़ेगी मेट्रो...

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!