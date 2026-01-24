Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

भगीरथपुरा में मौत का तांडव! बहू के बाद ससुर की भी गई जान, बुजुर्ग का शव रखकर प्रदर्शन

Indore News-इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से बुजुर्ग की मौत हो गई. बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने भागीरथपुरा पुल के पास शव रखकर चक्काजाम कर दिया. लोगों ने स्थानीय बीजेपी पार्षद कमल वाघेला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. परिवार ने बताया कि दो महीने पहले बुजुर्ग बद्री प्रसाद की बहू की भी मौत हो चुकी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 24, 2026, 03:47 PM IST
भगीरथपुरा में मौत का तांडव! बहू के बाद ससुर की भी गई जान, बुजुर्ग का शव रखकर प्रदर्शन

Bhagirathpura Water Case-मध्यप्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से एक बुजुर्ग की मौत के बाद शनिवार को जमकर हंगामा हुआ. मृतक बद्री प्रसाद लिटोरिया के परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए भागीरथपुरा पुल के पास शव रखकर चक्काजाम कर दिया. इस दौरान गुस्साए लोगों ने स्थानीय बीजेपी पार्षद कमल वाघेला और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. परिवार ने बताया कि बुजुर्ग बद्री प्रसाद की बहू की दो महीने पहले मौत हुई थी, वजह भी दूषित पानी ही थी. 

एक ही परिवार में दो मौतें
मृतक के बेटे शैलेंद्र ने बताया कि परिवार बेहद गरीब है और पिछले कुछ समय से क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या बनी हुई है. दो महीने पहले उनकी पत्नी कंचन की भी मौत हो गई थी, जिसका कारण भी दूषित पानी ही बताया जा रहा है. अब पिता बद्री प्रसाद की मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है. परिजनों का आरोप है कि बद्री प्रसाद पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन दूषित पानी की वजह से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और जान चली गई. 

अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं
प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार का दर्द छलक पड़ा. उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण उनके पास अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं हैं. परिजनों में इस बात को लेकर भी भारी नाराजगी थी कि मौत के एक दिन बाद तक प्रशासन को कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा. हंगामे की खबर मिलते ही नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया भी मौके पर पहुंचे और परिवार के समर्थन में धरने पर बैठ गए.

सड़क पर लगा जाम, एसडीएम ने दिया आश्वासन
शव सड़क पर होने के कारण करीब डेढ़ घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा और सड़क के दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. स्थिति को बिगड़ते देख भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया. हंगामे की सूचना पर एसडीएम निधि वर्मा और एसीपी विनोद दीक्षित मौके पर पहुंचे. एसडीएम ने परिजनों को भरोसा दिलाया क्षेत्र में जल्द ही साफ पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट लेकर दोनों मौतों के मामले में शासन स्तर पर आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

