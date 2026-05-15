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MP में इंदौर-उज्जैन सबसे गर्म जिलों में शामिल, 5 दिन चलेगी हीट वेव, गर्मी से राहत नहीं

Indore Weather: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है. मालवा-निमाड़ में सबसे ज्यादा तापमान बढ़ा हुआ है. इंदौर और उज्जैन जिले एमपी के सबसे गर्म जिलों में शामिल हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 15, 2026, 05:34 PM IST
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इंदौर उज्जैन में भीषण गर्मी जारी
इंदौर उज्जैन में भीषण गर्मी जारी

Ujjain Weather: एमपी में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर जारी है. उज्जैन और इंदौर में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मालवा-निमाड़ अंचल में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. इंदौर, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, धार और देवास जिले में तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है. ऐसे में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक एमपी में भारी होने वाले हैं. 

मालवा-निमाड़ में तेज गर्मी 

एमपी में मालवा-निमाड़ सबसे ज्यादा गर्म बना हुआ है. यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक बना हुआ है. जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के पास है. जिससे यहां के जिले सबसे ज्यादा तप रहे हैं. खरगोन में 44.6 डिग्री, खंडवा रतलाम में 44.5 डिग्री, शाजापुर में 44.2 डिग्री और मंदसौर-नीमच में 43 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है. ऐसे में हीट वेव का अलर्ट जारी है. जबकि कई जिलों में हीट स्ट्रोक क्लीनिक भी खोले गए हैं. ताकि लू लगने की स्थिति में मरीजों को तत्काल इलाज की व्यवस्था कराई जा सके. 

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इंदौर में भीषण गर्मी

इंदौर भीषण गर्मी की चपेट में चल रहा है. शुक्रवार के दिन यहां सुबह से ही सूरज के तेवर तीखे हो गए थे. सुबह 11 बजे से ही सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था. मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान करीब 27 से 29 डिग्री रहने की उम्मीद है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इंदौर में मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. 

उज्जैन में तापमान बढ़ा 

इंदौर की तरह उज्जैन भी फिलहाल भट्टी की तरह तप रहा है. मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 26 से 28 डिग्री रहने का अनुमान है। दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. विशेषज्ञों ने दोपहर के समय जरूरी होने पर ही बाहर निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है.

मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के वक्त घरों में रहने की सलाह दी है. दोपहर में 12 बजे से 4 के बीच में आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी गई है. वहीं खाने पीने के दौरान भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. 

ये भी पढ़ेंः MP-छत्तीसगढ़ के बीच बनेगा स्मार्ट फोरलेन कॉरिडोर, जबलपुर-रायपुर के बीच सफर होगा आसान

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