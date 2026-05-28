इंदौर-उज्जैन में भीषण गर्मी जारी, 41 डिग्री से ऊपर हुआ तापमान, कब मिलेगी राहत ?

Indore Weather: एमपी में भीषण गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. एमपी के 46 जिलों में हीटवेव चलने का अलर्ट है. जिसमें मालवा-निमाड़ भी शामिल है. इंदौर और उज्जैन संभाग में हीट वेव चलने से भीषण गर्मी हो रही है. सूरज के तेवर तीखे होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गुरुवार को भी तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है.

इंदौर में जारी है गर्मी

इंदौर में फिलहाल मई का महीना पूरी तरह से तप रहा है. 28 मई 2026 को शहर का अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान लगभग 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहा. तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को दिनभर परेशान कर रखा है. मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के समय लू जैसे हालात बने रहे और सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक गुरुवार को पूरे दिन आसमान साफ रहा और तेज पश्चिमी हवाएं चलेगी. ऐसे में लोगों को दोपहर में घरों से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.

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उज्जैन में भी तापमान बढ़ा

उज्जैन में भी तापमान में फिलहाल बढ़ोत्तरी जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक यहां का तापमान 41 डिग्री के पास पहुंच गया है. जिससे दोपहर के वक्त में सबसे ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं है. जिससे यहां गर्मी तेज हो रही है. आने वाले 2 से 3 दिनों तक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. उज्जैन में भी दोपहर के वक्त में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. क्योंकि गर्मी का असर बढ़ने की वजह से जरूरी होने पर ही बाहर निकलने के लिए कहा गया है.

मालवा-निमाड़ में गर्मी का असर

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक एमपी का मालवा-निमाड़ इसी तरह से तपने वाला है. फिलहाल 29 और 30 मई को भी गर्मी से तत्काल राहत मिलने की संभावना नहीं है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री और शनिवार को 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हालांकि 31 मई से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है. जिसे प्री-मानसून की गतिविधियां माना जा रहा है. तब कही गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है.

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