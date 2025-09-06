कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश, बिजली काटकर घर में घुसे बदमाश

Madhya Pradesh News-मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में शुक्रवार देर रात डकैती की कोशिश की. उनके घर में घुसे बदमाशों की संख्या 5 से ज्यादा बताई जा रही है. नकाब पहनकर पहुंचे बदमाशों ने जीतू पटवारी के पूरे ऑफिस को खंगाल डाला. घर में घुसने से पहले बदमाशों ने बिजली बंद कर दी, जिससे उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में नहीं आ पाए. देर रात तक बदमाश करीब ढाई घंटे तक घूमते रहे, इस दौरान तीन और घरों में भी घुसे.

राजेंद्र नगर में रहते हैं पटवारी

राजेंद्र नगर में बिजलपुर इलाके में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी रहते हैं. उनके ऑफिस का काम संभावने वाले आशीष शर्मा ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 2 बजे के लगभग 5 से ज्यादा बदमाश जीतू पटवारी के घर में घुसे थे. बदमाशों ने पहले ऑफिस की बिजली बंद कर दी. इसके बाद उन्होंने डार्ज और अन्य लॉकर तोड़ दिए. ऑफिस में मोबाइल और अन्य सामान रखा था. लेकिन बदमाश मोबाइल लेकर नहीं गए, ना ही किसी तरह का यहां से सामान उठाया.

कैमरे में घर में घुसते दिखे

जीतू पटवारी के यहां घर पर कैमरे लगे हैं. बदमाशों ने घर में घुसते समय बिजली काट दी थी. इस वजह से कैमरों में बदमाशों के फुटेज नहीं आ पाए. लेकिन पड़ोस में रहने वाले नरेंद्र दुबे और राजकुमार ठाकुर के यहां कैमरों में बदमाश कैद हुए. वहां से वे जीतू पटवारी के घर में घुसते दिख रहे हैं.

इलाके में घूमते रहे बदमाश

रहवासियों का कहना है कि बदमाशों की इलाके में एंट्री कैमरों में करीब 2 बजे कैद हुई थी. आखिरी बार सुबह 4 बजकर 30 मिनट पर बदमाश दिखे. जीतू पटवारी के घर से आशीष शर्मा और अन्य लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है. चोरी के प्रयास को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की है. इस इलाके में बदमाशों का मूवमेंट बाक टांडा इलाके से रहने की जानकारी है. पहले भी तेजाजी नगर पुलिस ने बांक टांडा गैंक के कई मेंबरों को पकड़ा था.

