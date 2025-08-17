इंदौर की सड़कों नें बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, गर्दन से लेकर कमर लचर-पचर हो रही हड्डियां

Indore Road News: अगर आपसे कहा जाए कि बाइक चलाने से आपके स्वास्थ्य पर सीधा और गहरा असर पड़ता है तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं न, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर का ये मामला हेल्थ को लेकर काभी चिंताजनक है. इंदौर की गड्ढे भरी सड़कों पर बाइक चलाने से लोगों में असाहनीय दर्द की स्थिति पैदा हो रही जो समय के साथ और गंभीर रुप ले रही है. यहां की खराब रोड के कारण बाइकचालकों को न सिर्फ यातायात में दिक्कत आ रही बल्कि इन खराब सड़कों से कमर दर्द गर्दन दर्द की समस्या पैदा हो रही है.

बाइक चलाना बन रहा शरीर के लिए खतरा

इंदौर की खस्ताहाल सड़कों की वजह से शहर के कई बाइकचालक कमर दर्द और गर्दन दर्द जैसी समस्याएं लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं. इस समस्या से सबसे ज्यादा शहर के युवा प्रभावित हो रहे हैं. जगह-जगह सड़कों पर बारिश से हुई गड्ढों से गुजरते वक्त तेज झटका लगता है जो कमर और गर्दन की हड्डियों पर सीधे असर करता है जिससे दर्द पैदा होता है.

अस्पतालों में बढ़ी संख्या

इंदौर के कई अस्पतालों के फिजियोथेरेपी विभाग में, रोजाना कमर दर्द और गर्दन दर्द के मरीज अपनी समस्या लेकर आ रहे है. उनकी शिकायत है कि पहले उन्हें ऐसी दर्द की समस्या नहीं थी लेकिन बाइक के रोजाना उपयोग से उनका दर्द बड़ता गया है. इनमें उन मरीजों की संख्या अधिक है जो रोजाना ओफिस आया जाया करते हैं.

इन गड्ढे भरी सड़कों पर गुजरने से झटका लगता है, जो रीढ़ की हड्डी और गर्दन तक पहुंचती है. झटके की वजह से रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर दबाव पड़ता है. फिर मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन, नस दबने और डिस्क खिसकने समस्या पैदा होती है. हालांकि फिजियोथेरेपी और व्यायाम से मरीजों को जल्द राहत भी मिल रहा है.

क्या है बचाव के उपाय

ध्यान रखें की जब भी आप बाइक चला रहें तो आपके बाइक की स्पीड बहुत कम हो. ऐसे में तेज झटके लगने के चांस कम होते हैं. सड़कों पर झटकों से बचने के लिए ब्रेक सही समय लगाए. लंबे ड्राइव के बाद अपने कमर और गर्दन की स्ट्रेचिंग जरूर करें ऐसे में बॉडी रिलेक्स रहता है. अगर दर्द जैसा महसूस हो तो फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर सलाह लें.

