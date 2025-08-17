इंदौर की सड़कों नें बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, गर्दन से लेकर कमर लचर-पचर हो रही हड्डियां
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2884883
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर की सड़कों नें बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, गर्दन से लेकर कमर लचर-पचर हो रही हड्डियां

MP News: इंदौर के लोगों में बाइक चलाने से कमर दर्द और गर्दन दर्द की समस्या पैदा हो रही है. बाइकचालकों का कहना है कि पहले उन्हें ये समस्या नहीं थी लेकिन इंदौर की गड्ढे भरी सड़कों पर बाइक चलाने से उनका दर्द रोजाना बड़ता जा रहा है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Aug 17, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Indore Road News: अगर आपसे कहा जाए कि बाइक चलाने से आपके स्वास्थ्य पर सीधा और गहरा असर पड़ता है तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं न, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर का ये मामला हेल्थ को लेकर काभी चिंताजनक है. इंदौर की गड्ढे भरी सड़कों पर बाइक चलाने से लोगों में असाहनीय दर्द की स्थिति पैदा हो रही जो समय के साथ और गंभीर रुप ले रही है. यहां की खराब रोड के कारण बाइकचालकों को न सिर्फ यातायात में दिक्कत आ रही बल्कि इन खराब सड़कों से कमर दर्द गर्दन दर्द की समस्या पैदा हो रही है.

बाइक चलाना बन रहा शरीर के लिए खतरा
इंदौर की खस्ताहाल सड़कों की वजह से शहर के कई बाइकचालक कमर दर्द और गर्दन दर्द जैसी समस्याएं लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं. इस समस्या से सबसे ज्यादा शहर के युवा प्रभावित हो रहे हैं. जगह-जगह सड़कों पर बारिश से हुई गड्ढों से गुजरते वक्त तेज झटका लगता है जो कमर और गर्दन की हड्डियों पर सीधे असर करता है जिससे दर्द पैदा होता है. 

अस्पतालों में बढ़ी संख्या
इंदौर के कई अस्पतालों के फिजियोथेरेपी विभाग में, रोजाना कमर दर्द और गर्दन दर्द के मरीज अपनी समस्या लेकर आ रहे है. उनकी शिकायत है कि पहले उन्हें ऐसी दर्द की समस्या नहीं थी लेकिन बाइक के रोजाना उपयोग से उनका दर्द बड़ता गया है. इनमें उन मरीजों की संख्या अधिक है जो रोजाना ओफिस आया जाया करते हैं. 

इन गड्ढे भरी सड़कों पर गुजरने से झटका लगता है, जो रीढ़ की हड्डी और गर्दन तक पहुंचती है. झटके की वजह से रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर दबाव पड़ता है. फिर मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन, नस दबने और डिस्क खिसकने समस्या पैदा होती है. हालांकि फिजियोथेरेपी और व्यायाम से मरीजों को जल्द राहत भी मिल रहा है.

क्या है बचाव के उपाय
ध्यान रखें की जब भी आप बाइक चला रहें तो आपके बाइक की स्पीड बहुत कम हो. ऐसे में तेज झटके लगने के चांस कम होते हैं. सड़कों पर झटकों से बचने के लिए ब्रेक सही समय लगाए. लंबे ड्राइव के बाद अपने कमर और गर्दन की स्ट्रेचिंग जरूर करें ऐसे में बॉडी रिलेक्स रहता है. अगर दर्द जैसा महसूस हो तो फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर सलाह लें.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: नई दुनिया

TAGS

indore news

Trending news

gwalior news
भोला सिकरवार हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने ऐसे उतारा था मौत के घाट
korba
सतरेंगा के रिसॉर्ट में AC के भीतर मौज से सो था डरावना सांप, देखते ही मची भगदड़!
Indore
जन्माष्टमी वाले दिन मंदिर से उखाड़कर फेंकी मूर्तियां, इंदौर में बजरंग दल का हंगामा!
bhopal news
भोपाल-जबलपुर हाईवे पर रोजाना नहीं लगेगा टोल टैक्स, NHAI ने निकाली धांसू स्कीम
Aadhaar card update
MP News: सरकारी स्कूलों में 18 अगस्त से बनेंगे आधार कार्ड, जानिए किसका होगा अपडेट?
chhattisgarh weather news
बस्तर में मौसमी सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में भी झमाझम बारिश का अलर्ट
chhatarpur news
Chhatarpur: MP में आवारा पशुओं की 'लापरवाही' पर लगाम! छतरपुर में 5 पशुपालकों पर FIR
mp vehicle News
मध्य प्रदेश में 16 करोड़ की चोरी! पुलिस की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
mp news
MP में हवाई क्रांति! 28 जिलों में हवाई पट्टी तो इन शहरों के चारों ओर बनेंगे हेलीपैड
;