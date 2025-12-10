Advertisement
MP के रेल यात्रियों को मिलेगी एक और सुविधा, एलएचबी रेक से चलेगी इंदौर-बरेली एक्सप्रेस

Indore Bareli Express: इंदौर से बरेली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अब एलएचबी रेक से चलेगी, जिससे यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी, बताया जा रहा है कि यह ट्रेन 2026 के फरवरी से चल सकती है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:19 AM IST
इंदौर-बरेली एक्सप्रेस में होगा बदलाव
इंदौर-बरेली एक्सप्रेस में होगा बदलाव

Indore Station: भारतीय रेलवे यात्रियों का सफर सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार ट्रेनों में कई बदलाव कर रहा है. इंदौर-बरेली एक्सप्रेस ट्रेन में भी ऐसा ही कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है. यह ट्रेन अब एलएचबी रेक से चलेगी. हालांकि यह सुविधा फरवरी 2026 से मिलनी शरू होगी. भारतीय रेलवे की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है, जिसके लिए कोच पर काम शुरू किया जाएगा. यह कोच बेहतर और यात्रियों के लिए सुविधाजनक माने जाते हैं, ऐसे में इंदौर से बरेली के बीच चलने वाली ट्रेन में पहले यह बदलाव होगा. 

इंदौर-बरेली एक्सप्रेस में बदलाव 

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर ध्यान देते हुए भारतीय रेलवे ने यह फैसला लिया है, जहां गाड़ी संख्या 14320/14319 इंदौर–बरेली एक्सप्रेस से पुराने आईसीएफ रेक को अब अत्याधुनिक एलएचबी रेक से बदला जाएगा. यह बदलाव न केवल यात्रा को अधिक आरामदायक बनाएगा बल्कि सुरक्षा के स्तर को भी काफी बढ़ाएगा. इंदौर से 19 फरवरी 2026 से एलएचबी रेक के साथ संचालित होगी, वहीं बरेली से 18 फरवरी 2026 से एलएचबी रेक में चलेगी. 

कितने कोच होंगे 

  • 1 सेकंड एसी कोच 
  • 3 थर्ड एसी कोच 
  • 7 स्लीपर कोच 
  • 4 जनरल कोच 

इन कोचों में बेहतर सस्पेंशन, उच्च गति पर अधिक स्थिरता और झटकों में कमी जैसे फायदे मिलते हैं, जिससे यात्रियों की यात्रा पहले की तुलना में काफी आरामदायक हो जाएगी और यात्रियों का सफर आसान होगा. 

क्या होते हैं एलएचबी कोच

बता दें कि एलएचबी कोच जर्मनी की कंपनी लिंक होफफन बुश की तरफ से डिजाइन किए गए थे, इसलिए इन्हें एलएचबी कोच के नाम से जाना जाता है. भारतीय रेलवे के लिए ये कोच कपूरथला, चेन्नई और रायबरेली स्थित कोच फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं. ये स्टेनलेस स्टील से निर्मित होते हैं और पारंपरिक आईसीएफ वाले कोच की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, तेज गति के अनुकूल और कम शोर वाले होते हैं. 

