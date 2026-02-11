लाड़ली बहना योजना के दोबारा पंजीयन कब शुरू होंगे, नई महिलाओं के नाम कब जुड़ेंगे? इन सवालों पर MP हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

MP News: लाड़ली बहना योजना की दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए प्रदेश की हजारों महिलाएं बसब्री से इंतजार कर रही हैं. ऐसे में एमपी हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया है जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया था. याचिका रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा की गई थी जिसमें सरकार की दलील सुनते हुए याचिका खारिज कर दी गई है.
MP HC dismissed ladli behna registration petition: मध्य प्रदेश की महत्वकांक्षी योजना,लाड़ली बहना योजना का लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं को मिल रहा है. हालांकि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो योजना की लाभार्थी बन सकती हैं लेकिन दोबारा पंजीयन शुरू न होने की वजह से ये महिलाएं योजना का लाभ लेने से वंचित है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोबारा पंजीयन शुरू करने की याचिका को खारिच कर दिया है. जानिए आखिर क्यों एमपी हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है.
हाईकोर्ट ने खारिच की याचिका
लाड़ली बहना योजना की दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए प्रदेश की हजारों महिलाएं बसब्री से इंतजार कर रही हैं. कई बार प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग द्वारा कहा गया कि हम दोबारा रजिस्ट्रेशन कि प्रकिया जल्द शुरू करेंगे..लेकिन कब? ना तारीख सामने आती है ना ही किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन. ऐसे में रतलाम के पूर्व विधायक एवं पूर्व महापौर पारस सकलेचा ने लाड़ली बहन योजना के तहत पंजीयन दोबारा शुरू करने को लेकर जनहित याचिका लगाई थी, जिसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि योजनाओं की पात्रता तय करना ये सरकार का काम है, इसमें कोर्ट दखलअंदाजी नहीं कर सकता है. रजिस्ट्रेशन बंद करना या शुरू करना ये सरकार की जिम्मेदारी है..इस तरीके के निर्णय में कोर्ट दखल नहीं दे सकता है. वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि योजना की पात्रता शर्तों में लाभार्थियों की उम्र 21 से कम कर के 18 कर देनी चाहिए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी जिसके बाद दायर याचिका को कोर्ट ने खारिड कर दिया है.
लगभग 3 साल से बंद है रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश सरकार ने लाड़ली बहना योजना की शुरूआत साल 2023 में की थी जिसकी बाद से आजतक दोबारा पंजीयन पोर्टल खुला ही नहीं. इस वजह से कई महिलाएं योजना का लाभ लेने से वंचित हैं. वे महिलाएं जो अब योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता शर्तों पर खड़ी उतर रहीं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है.ऐसी महिलाएं योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं. फिलहाल इन सब के बीच लाड़ली बहना की 33वीं किस्त कब जारी होगी लाभार्थी महिलाओं को इसका इंतजार है.
