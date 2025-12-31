Advertisement
Contaminated Water Indore: क्या टॉयलेट का पानी बना मौत की वजह? पाइपलाइन के पास ही बने टॉयलेट, जहां लीकेज भी

Indore Contaminated Water Death News: इंदौर नगर निगम आयुक्त (निगमायुक्त) दिलीप यादव ने दूषित पानी की समस्या और उसके कारण बीमार हुए लोगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान पाया गया है कि पानी की मुख्य पाइपलाइन के पास स्थित एक शौचालय का चेंबर और पाइपलाइन का जॉइंट लीक हो रहा था, जिससे पानी दूषित होने की संभावना है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Dec 31, 2025, 12:35 PM IST
Indore Contaminated Water Death News (यत्नेश सेन): मध्य प्रदेश के इदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. हालाकि, प्रशासन ने अब तक सिर्फ तीन लोगों के मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है, जिनकी मौत डायरिया से हुई है. दूषित पानी के मामले में सुबह से ही प्रशासन और स्वास्थ्य अमला तैनात है. इसी के साथ ही नगर निगम को पहला लीकेज भी मिला है, जिसके बाद अब पूरी वितरण लाइन की जांच और मरम्मत का काम चल रहा है.

क्या टॉयलेट का पानी बना मौत की वजह?

बताया जा रहा है कि पाइपलाइन के पास ही टॉयलेट बने थे, जहां पाइपलाइन भी लीकेज थी. निगमायुक्त दिलीप यादव के अनुसार संभावित पानी लाइन में मिला होगा. हालांकि, अब इस विषय में मौके पर मौजूद टीम जांच में जुटी है और आगे भी लीकेज होने की आशंका को लेकर निगम की टीम जांच में जुटी हुई है. निगमायुक्त दिलीप यादव ने कहा कि हमने पाइपलाइन के लिए 7 दिन में काम करने को लेकर कहा है.

निगमायुक्त दिलीप यादव ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि पानी की मुख्य पाइपलाइन के पास स्थित एक टॉयलेट का चेंबर और पाइपलाइन का जॉइंट लीक हो रहा था, जिससे पानी दूषित होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि उस शौचालय को हटा दिया गया है और अब पूरी वितरण लाइन की जांच और मरम्मत का काम चल रहा है. नई पाइपलाइन डालने के लिए टेंडर हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं. ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिनों के भीतर समानांतर नई पाइपलाइन बिछा दी जाए ताकि पुरानी लाइन को बदला जा सके और ऐसी समस्या दोबारा न हो.

लोगों का सही इलाज पहली प्राथमिकता

निगमायुक्त दिलीप यादव ने बताया, 'पिछले दो-तीन दिन का जो घटनाक्रम है, उसके बाद में एहतियात के तौर पर हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि जितने भी पेशेंट्स थे, उनका सही से इलाज हो. तो पहले हमने वो को-ऑर्डिनेट किया है कि जहां पर भी जितने भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सबका अच्छे से इलाज हो. उनको पैसे वाला कोई इश्यूनहीं आए और उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना सही करके हम घर पहुंचा पाएं.'

उन्होंने आगे बताया, 'यहां पर जितने भी मोहल्ले, जितने भी वार्ड हैं.. सभी जगह एएनएम (ANM) और आशा के तहत एक सर्वे करवाया गया है, जिसमें जितनी आशा एएनएम ने सवाल पूछे थे कि कोई आपको इश्यूज तो नहीं हैं, डायरिया का इश्यू हो, किसी भी टाइप का इश्यू हो. तो जो-जो कुछ पेशेंट्स और आज आए, उनको भी हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा था, हालांकि वो परफेक्टली फिट एंड फाइन हैं.' उन्होंने कहा, 'कुछ पेशेंट्स अभी भी भर्ती हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. हम ट्राई करेंगे कि वो भी जल्दी से जल्दी अच्छे से ठीक होकर घर जा सकें.'

TAGS

Indoreindore news

Indore
madhya pradesh news
