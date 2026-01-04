Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3063629
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

भागीरथपुरा में सिर से ऊपर जाता पानी का संकट, पीने को तो दूर नहाने को भी लाचार लोग; अब RO के सहारे टिकी जिंदगियां!

MP News: इंदौर के भागीरथपुरा में पानी के टैंकर तो आ रहे हैं लेकिन लोगों का कहना है कि ये पानी पीने को तो दूर नहाने के लायक भी नहीं है. हर घर में लोग अब RO लगाने को मजबूर हैं. गंदे और बदबूदार पानी होने के कारण लोग परेशान है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 04, 2026, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

indore water contamination
indore water contamination

Water Contamination in Indore: इंदौर में स्वच्छ पानी का सकंट गहराता जा रहा है. दूषित पानी के उपयोग से अबतक कुल 16 लोगों की जान चली गई हैं जिसमें नन्हे मासूम बच्चे भी शामिल है. मौजूदा हालात ऐसे हो गए है कि भगीरथपुरा में घरों में रोजाना एक-एक RO लगाए जा रहे हैं. लोगों के पास नहाने तक को साफ पानी नहीं है. स्थिति इतनी बत्तर है कि टैंकर तक के पानी दूषित है. 

भगीरथपुरा में गहराता जल संकट
भगीरथपुरा में पानी सकंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. हर रोज किसी न किसी घर में किसी की जान जा रही है. इलाके में पुरानी पाइपलाइन से होती पानी की सप्लाई की वजह से कई घरों में मातम छा गया है. पीने को तो छोड़िए लोगों के पास नहाने तक को साफ पानी नहीं है. टैंकर के भरोसे बैठे  लोगों के हाथ भी मल मिला हुआ दूषित पानी ही सप्लाई हो रहा है. ऐसे में आम नागरिक जाए तो जाए कहा.

हर घर में लगाए जा रहे RO
एक तरफ जहां घरों में एयर प्यूरीफायर इंस्टॉलेशन की तस्वीरें सामने आ रही थी वहीं भगीरथपुरा में लोग अब RO लगाने को मजबूर हैं. रोजाना 20-22 घरों में RO इंस्टॉल किए जा रहे हैं. जिन घरों में RO नहीं लगा है वहां लोग RO वॉटर खरीद कर ला रहे हैं. जहां पीने को पानी खरीदना पड़ रहा वहां लोगों ने तो नहाना ही छोड़ दिया है. अब सवाल ये है कि आखिर कब तक भगीरथपुरा के लोगों को इस दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

"नगर निगम कुछ नहीं कर रहा..."
भगीरथपुरा के लोगों ने शिकायत की है कि नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है. रहवासियों को साफ पानी तक नहीं पहुंचा पा रहा है. निगम पानी के टैंकर से पानी वितरण करवा रहा जिसमें साफ  शुद्ध पानी की जगह दूषित पानी भरा है जिसका इस्तेमाल सपनों में भी नहीं किया जा सकता है. अब सवाल ये है कि आखिर कब तक क्षेत्र में नई पाइप लाइन लगाने का काम पूरा होगा..और कितनी जिंदगियां पानी की वजह से दांव पर लगेंगी? रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, इंदौर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Indore water contamination issue

Trending news

Indore water contamination issue
भागीरथपुरा में सिर से ऊपर जाता पानी का संकट, पीने को तो दूर नहाने को भी लाचार लोग
Ambedkar poster burning case
अंबेडकर पोस्टर विवाद केस में एडवोकेट अनिल मिश्रा को तगड़ा झटका, जेल में रहेंगे आरोपी
Barwani News
सड़क पर युवकों की 'शोशेबाजी', तलवार से केक काटकर मना जन्मदिन; अब पुलिस देगी सरप्राइज
Narmada River
एक साथ बुझ गए घर के दो चिराग, सीहोर में नर्मदा नदी में डूबे दो सगे भाई...
jashpur news
जशपुर में मानवता शर्मसार, मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म, पुलिस गिरफ्त में आरोपी
jabalpur news
जबलपुर के मंदिर में फूहड़ता, 'लॉलीपॉप लागेलू' गाने पर जमकर लगे ठुमके, वीडियो वायरल
Gwalior Trade fair
व्यापार मेले में हाईटेक 'उड़ान': बिना उड़े करें सात समंदर पार की सैर!
bastar news
यात्रीगढ़ कृपया ध्यान दें...! 2 दिनों तक प्रभावित रहेंगी बस्तर से चलने वाली ये ट्रेन
ratlam news
MP में जमा देने वाली सर्दी का सितम, पत्तों पर जमी बर्फ की परत, फसलों पर पाले का अटैक
bhopal news
भोपाल जेपी अस्पताल में बड़ी लापरवाही: मरीज को दी गई फफूंद लगी दवा, बाल-बाल बची जान