भागीरथपुरा में सिर से ऊपर जाता पानी का संकट, पीने को तो दूर नहाने को भी लाचार लोग; अब RO के सहारे टिकी जिंदगियां!

Water Contamination in Indore: इंदौर में स्वच्छ पानी का सकंट गहराता जा रहा है. दूषित पानी के उपयोग से अबतक कुल 16 लोगों की जान चली गई हैं जिसमें नन्हे मासूम बच्चे भी शामिल है. मौजूदा हालात ऐसे हो गए है कि भगीरथपुरा में घरों में रोजाना एक-एक RO लगाए जा रहे हैं. लोगों के पास नहाने तक को साफ पानी नहीं है. स्थिति इतनी बत्तर है कि टैंकर तक के पानी दूषित है.

भगीरथपुरा में गहराता जल संकट

भगीरथपुरा में पानी सकंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. हर रोज किसी न किसी घर में किसी की जान जा रही है. इलाके में पुरानी पाइपलाइन से होती पानी की सप्लाई की वजह से कई घरों में मातम छा गया है. पीने को तो छोड़िए लोगों के पास नहाने तक को साफ पानी नहीं है. टैंकर के भरोसे बैठे लोगों के हाथ भी मल मिला हुआ दूषित पानी ही सप्लाई हो रहा है. ऐसे में आम नागरिक जाए तो जाए कहा.

हर घर में लगाए जा रहे RO

एक तरफ जहां घरों में एयर प्यूरीफायर इंस्टॉलेशन की तस्वीरें सामने आ रही थी वहीं भगीरथपुरा में लोग अब RO लगाने को मजबूर हैं. रोजाना 20-22 घरों में RO इंस्टॉल किए जा रहे हैं. जिन घरों में RO नहीं लगा है वहां लोग RO वॉटर खरीद कर ला रहे हैं. जहां पीने को पानी खरीदना पड़ रहा वहां लोगों ने तो नहाना ही छोड़ दिया है. अब सवाल ये है कि आखिर कब तक भगीरथपुरा के लोगों को इस दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ेगा.

"नगर निगम कुछ नहीं कर रहा..."

भगीरथपुरा के लोगों ने शिकायत की है कि नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है. रहवासियों को साफ पानी तक नहीं पहुंचा पा रहा है. निगम पानी के टैंकर से पानी वितरण करवा रहा जिसमें साफ शुद्ध पानी की जगह दूषित पानी भरा है जिसका इस्तेमाल सपनों में भी नहीं किया जा सकता है. अब सवाल ये है कि आखिर कब तक क्षेत्र में नई पाइप लाइन लगाने का काम पूरा होगा..और कितनी जिंदगियां पानी की वजह से दांव पर लगेंगी? रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, इंदौर

