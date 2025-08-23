इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष का वीडियो वायरल, पुलिस अफसर से अभद्रता पर बवाल

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर से बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा का एक कथित वीडियो सामने आया है. यह वीडियो 4 दिन पुराना इंदौर एयरपोर्ट का बताया जा रहा है. इस वीडियो में सुमित मिश्रा एक पुलिस अधिकारी के साथ अभद्र भाषा में बात करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में वे किसी बात को लेकर काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, यह घटना तक की है जब सीएम इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए रवाना हुए थे.

कांग्रेस ने शेयर किया वीडियो

सुमित मिश्रा के वीडियो को कांग्रेस ने एक्स पर शेयर किया है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम के महापौर, महौपार के निजी जीवन और पत्नी पर अशोभनीय टिप्पणी. अब सार्वजनिक स्थान पर पुलिस से बदसलूकी, फिर धमकी, फिर आंखे दिखाकर गाली-गलौज, ये भाजपा अध्यक्ष हैं या फिर कोई सड़क-छाप नेता.

बीजेपी को देना चाहिए जवाब

वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमित चौरसिया ने सुमित मिश्रा के वायरल वीडियो को लेकर कहा कि यही बीजेपी का चाल चरित्र है. सड़क-छाप गुंडाई, महिलाओं पर टिप्पणी और पुलिस से दुर्व्यवहार. अचरज इस बात का है जिस शहर में पुलिस कमिश्नरी लागू है वहां की पुलिस अपने अपमान पर भी मौन धारण किए हुए? भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों जनता के सामने नग्न हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि वह अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को जवाब देना चाहिए क्या यही है उनका अनुशासन.

महापौर को लेकर दिया था बेतुका बयान

हाल ही में इंदौर के बीजेपी नगर अध्यक्ष ने शहर के महापौर को लेकर मंच से बुतेका बयान दिया था. सुमित मिश्रा ने कहा था कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पत्नी उन्हें कई बार वीडियो कॉल करके पूछती हैं, कहां हो, किसके साथ हो. उनको खुटका रहता है. दिन में 4 से 6 बार भी भी उन्हें वीडियो कॉल करती हैं. उनके इस बयान का वीडियो वायरल हुआ था.

