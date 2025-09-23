विधायक गोलू शुक्ला की बस के ड्राइवर की पिटाई, तेज रफ्तार से चला रहा था, गुस्साए लोगों ने जमकर कूटा
विधायक गोलू शुक्ला की बस के ड्राइवर की पिटाई, तेज रफ्तार से चला रहा था, गुस्साए लोगों ने जमकर कूटा

Indore News-इंदौर में तेज स्पीड से बस दौड़ा रहे ड्राइवर को राहगीरों ने जमकर पीट दिया. बस ड्राइवर की पिटाई शहर में हुए हादसे के दो दिन बाद हुई. यह बस विधायक गोलू शुक्ला की बाणेश्वरी ट्रेवल्स के नाम से चल रही थी. इस घटना का वीडियो 4 दिन बाद सामने आया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:43 PM IST
विधायक गोलू शुक्ला की बस के ड्राइवर की पिटाई, तेज रफ्तार से चला रहा था, गुस्साए लोगों ने जमकर कूटा

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर-उज्जैन रोड पर तेज स्पीड में बस दौड़ा रहे ड्राइवर की पिटाई राहगीरों ने कर दी. यह बस विधायक गोलू शुक्ला की बाणेश्वरी ट्रेवल्स के नाम से चल रही थी. 18 सितंबर को बाणेश्वरी ट्रेवल्स के बास ड्राइवर ने चार लोगों को टक्कर मार दी थी, इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी. बस ड्राइवर की पिटाई हादसे के दो दिन बाद हुई, मारपीट का वीडियो 4 दिन बाद सामने आया है. 

राहगीरों ने बस रोककर की मारपीट 
यह घटना अरविंदो अस्पताल के पास बीकानेर स्वीट्स के सामने की है. राहगीरों ने तेज रफ्तार से जा रही बस को रोका और ड्राइवक को नीचे उतरने को कहा. जैसे ही ड्राइवर नीचे उतरा तो लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी. जब वह भागने लगा तो लोगों ने पकड़कर उसे फिर से पीट दिया. इस मामले में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. 

5 दिन पहले गई थी 4 लोगों की जान
18 सितंबर को रात में बाणेश्वरी ट्रेवल्स के बस ड्राइवर ने चार लोगों को टक्कर मार दी थी. इसमें एक ही परिवार के चार लोगों पति-पत्नी और दो बेटों की मौत हो गई थी. यह बस बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के ऑफिस से ऑपरेट होती है. इस हादसे के बाद ड्राइवर और हेल्पर भाग निकले थे. लोगों ने गुस्से में बस में तोड़फोड़ की थी. 

फोन पर बात कर रहा था ड्राइवर 
पुलिस जांच में सामने आया है कि ड्राइवर मोबाइल पर बात करते हुए तेज रफ्तार से बस चला रहा था. यात्रियों ने ड्राइवर की स्पीड कम करने के लिए टोका भी था, लेकिन उसने स्पीड कम नहीं की. एडिशनल एसपी द्विवेदी ने बताया कि हादसा ओवर स्पीड के चलते हुआ है। बस ने बाइक को सामने की तरफ से टक्कर मारी. वहीं इस घटना के बाद ही लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने तेज रफ्तार से बस चला रहे ड्राइवर की पिटाई कर दी. 

