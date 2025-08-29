कुत्तों ने बुजुर्ग का शव नोंच-नोंचकर किए चिथड़े, इंदौर का दिल दहला देने वाला मामला
कुत्तों ने बुजुर्ग का शव नोंच-नोंचकर किए चिथड़े, इंदौर का दिल दहला देने वाला मामला

Indore News-इंदौर में एक मकान में बुजुर्ग को शव को कुत्तों ने नोंच डाला. जब बुजुर्ग का भतीजा उनसे मिलने पहुंचो तो उनकी मौत का पता चला. जब दरवाजा तोड़ गया, तब शव को कुत्ते खा रहे थे. पुलिस का कहना है कि शव सड़ चुका है इसलिए मौत का पुख्ता कारण पता नहीं चल सका है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:51 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में एक खंडहरनुमा मकान से बुजुर्ग का शव मिला है. शव को कुत्ते नोच रहे थे और खा चुके थे. जब बुजुर्ग का प्रोफेसर भतीजा उनसे मिलने पहुंचा तब मौत का पता चला. जब घर का दरवाड़ा तोड़ा गया तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि तब भी शव को कुत्ते खा रहे थे. बुजुर्ग की पहचान 80 वर्षीय विजेंद्र सिंह ठाकुर के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि शव सड़ चुका है इसलिए मौत का पुख्ता कारण पता नहीं चल सका है. फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है. 

घर से आ रही थी बदबू
गुजराती कॉलेज में प्रोफेसर भतीजे अमिंद्र बैस ने बताया कि जब गुरुवार दोपहर उनसे मिलने पहुंचा तो अंदर से ताला लगा था. घर के अंदर से बदबू आने पर पड़ोसियों को बुलाया. इसके बाद वीडियो बनाकर घर का दरवाजा तोड़ा गया. जब अंदर पहुंचे तो कुत्ते शव के पास ही थे. अमिंद्र ने बताया कि चाचा रिटायरमेंट के बाद घर में अकेले रहते थे. उनकी दो शादियां हुई थीं. दोनों पत्नियों से तलाक हो चुका था, उनकी कोई संतान नहीं है. 

शव को आधा खा चुके थे कुत्ते
अमिंद्र ने बताया कि मैं कभी-कभी उनसे मिलने के लिए आ जाता था. घर का अगला हिस्सा ज्यादा जर्जर और खंडहर था, इसलिए पीछे के रास्ते से आते-जाते थे. मौके पर मौजूद राहुल रघवुंशी ने बताया कि शव का पूरा हाथ, एक पैरे, दूसरे पैर का हिस्सा, सिर और पूरा मुंह कुत्ते खा गए थे. मैं दरवाजे के पास गया तो तेज बदबू आ रही थी. मैंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक कुत्ता शव को खा रहा था. हमने उसे भगाया. देखा तो पूरा शरीर पीला पड़ा था. 

मकान के बाहर सांप दिखे
जिस मकान में बुजुर्ग का शव मिला है को वह जर्जर अवस्था में था. घर के बाहर सांप भी घूमते दिखे, इसलिए आशंका है कि सांप के काटने से बुजुर्ग की मौत हुई हो. पड़ोसियों ने बताया कि घर के आसपास कचरा और साफ-सफाई नहीं होने की वजह से अक्सर यहां साप घूमते दिखते हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में किया सरेंडर, इंदौर लव जिहाद मामले में चल रहा था फरार

यह भी पढ़ें-पार्षद अनवर कादरी ने कोर्ट में किया सरेंडर, इंदौर लव जिहाद मामले में चल रहा था फरार

indore newsMysterious death

;