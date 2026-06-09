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इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन का होगा आगाज, 5 दिनों तक जुटेंगे 20 देशों के दिग्गज, डिजिटल खेती-खाद्य सुरक्षा पर महामंथन

Indore BRICS Summit 2026: अहिल्या नगरी इंदौर में आज से ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की शुरुआत होगी. इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों सहित करीब 20 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की बैठकें आयोजित होंगी.

Written ByPooja
Published: Jun 09, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:57 AM IST
इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन का होगा आगाज, 5 दिनों तक जुटेंगे 20 देशों के दिग्गज, डिजिटल खेती-खाद्य सुरक्षा पर महामंथन
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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