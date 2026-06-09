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Indore BRICS Summit 2026: मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार से ब्रिक्स सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है. इस बार इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी का अवसर मध्य प्रदेश को मिला है, जिसके लिए इंदौर को चुना गया है. सम्मेलन के तहत 9 जून से ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों की अहम बैठकें शुरू होंगी.
इस आयोजन में ब्रिक्स सदस्यों देशों के साथ-साथ साक्षेदार देशों समेत लगभग 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. कार्यक्रम के अनुसार 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह (एग्रीकल्चर वर्किमग ग्रुप) की बैठकें आयोजित की जाएंगी.इसके बाद 12 से 13 जून को कृषि मंत्रियों की मंत्रीस्तरीय बैठक होगी, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
इस पर रहेगा फोकस
इस साल की फोकस खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, एग्री-बिजनेस और सहयोग, जलवायु-अनुकूल और टिकाऊ खेती और खेती व खाद्य प्रणालियों में इनोवेशन और पार्टनरशिप को मजबूत करने पर होगा. भारत की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप के तहत अब तक चार चरणों में आठ बैठकें हो चुकी हैं.
इन विषयों पर होगी चर्चा
कॉन्फेंस के दौरान 12 जून को 'छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के जरिए भविष्य की खाद्य सुरक्षा' विषय पर मंत्रियों की एक विशेष बातचीत होगी. इसके अलावा, भोजन की बर्बादी कम करने, पशुपालन, मछली पालन और किसानों के अधिकारों जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी. ब्रिक्स समूह दुनिया के सबसे प्रभावशाली मंचों में से एक है, जिसमें 11 सदस्य देश और 10 सहयोगी देश शामिल हैं.
वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा
सम्मेलन के दौरान पर्यावरण संरक्षण और साझा प्रतिबद्धता का संदेश देने के लिए प्रतिनिधियों की भागीदारी से एक खास 'ब्रिक्स वाटिका' (BRICS Garden) तैयार की जाएगी. इस मौके पर सामूहिक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा. विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से परिचित कराने के लिए राजवाड़ा, छप्पन दुकान और मांडू जैसी प्रमुख जगहों के दौरे का इंतजाम किया जाएगा. इसके लिए शहर में खास तैयारियां की गई हैं.
ब्रिक्स क्या है?
BRICS दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है. इसका नाम इसके सदस्य देशों के शुरुआती अक्षरों से बना है.
शुरुआत में इस समूह को BRIC के नाम से जाना जाता था. 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह BRICS बन गया. हाल के वर्षों में इस समूह का विस्तार हुआ है और इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य शामिल हुए हैं.
BRICS का उद्देश्य
इंदौर में होने वाली बैठक क्यों महत्वपूर्ण है?
इंदौर में होने वाली बैठक में कृषि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ खेती, कृषि टेक्नोलॉजी और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. लगभग 20 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ, यह कार्यक्रम भारत और मध्य प्रदेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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