इंदौर-बुधनी नई रेल लाइन पर बड़ा अपडेट, टनल का काम शुरू, कम होगी जबलपुर की दूरी

Indore Budhni Railway Line: इंदौर से बुधनी के बीच रेल लाइन पर नया अपडेट आया है. देवास जिले की बागली तहसील में आने वाले कमलापुर गांव इस रेलवे लाइन के लिए बनाई जाने वाली 8.6 किलोमीटर की लंबी टनल का काम शुरू हो गया है, यह काम सबसे चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसके शुरू होने से अब प्रोजेक्ट में और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है. यह रेलवे लाइन इंदौर और जबलपुर के लिए सबसे अहम है, क्योंकि इससे इंदौर से जबलपुर के बीच की दूरी 68 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट एमपी के दोनों बड़े शहरों के लिए प्रमुख है.

तीन साल का टारगेट

बताया जा रहा है कि टनल का काम पूरा करने के लिए 3 साल का समय रखा गया है. रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से शुरू हुए काम में 150 मीटर हिस्से का काम पूरा कर लिया गया है. जबकि टनल के बाकि हिस्से का काम भी शुरू हो गया है, ऐसे में यह प्रोजेक्ट समय में पूरा करने की कोशिश है. तीन महीने में 150 मीटर हिस्से का काम पूरा होना बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि रेलवे के अधिकारियों का भरोसा है कि अगर इसी रफ्तार से काम किया जाएगा तो इसे तीन साल की तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा. वहीं इस इंदौर बुधनी लाइन में टनल का काम ही बड़ी चुनौती थी जो अब पूरी होगी, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में 1.24 मीटर की एक और टनल है, इस पर भी काम शुरू होगा.

जबलपुर की दूरी होगी कम

बता दें कि इंदौर बुधनी के बीच बिछ रही नई रेल लाइन का बजट 1000 करोड़ रुपए है. वहीं टनल के अलावा लाइन के दूसरे हिस्से में भी अलग-अलग सेक्शन में काम शुरू हो चुका है. अंडरपास और ब्रिज के लिए भी काम किया जा रहा है, रेलवे ने इसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है. इस रेलवे लाइन के बन जाने से इंदौर और जबलपुर के बीच 68 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी. क्योंकि अभी ट्रेनें भोपाल और इटारसी से होते हुए जाती है, लेकिन फिर बुधनी से सीधी ट्रेनें शुरू हो जाएगी. ऐसे में यह यात्रियों के साथ-साथ व्यापारिक लिहाज से भी अहम मानी जा रही है. इंदौर से जबलपुर के बीच की दूरी फिलहाल 554 किलोमीटर है, इस लाइन के बाद यह दूरी 486 किलोमीटर ही बचेगी. इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाली दूसरी ट्रेनों को भी इसका फायदा होगा.

इंदौर से बुधनी के बीच बिछ रही यह लाइन 205 किलोमीटर लंबी है, जिसके लिए अलग-अलग जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी हो रही है. इंदौर और बुधनी के लिए भी यह लाइन उपयोगी होगी. क्योंकि मालगाड़ियों को भी जल्दी एंट्री मिलेगी. ऐसे में यह रेलवे लाइन मध्य प्रदेश की रेलवे कनेक्टिविटी के लिहाज से भी अहम है.

