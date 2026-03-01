Indore Bus Update: इंदौर में बस संचालकों का बड़ा फैसला, होली पर भी चलेंगी 1100 बसें, जानिए पूरी वजह

MP New Transport Policy 2026: मध्य प्रदेश में नई परिवहन नीति को लेकर 2 मार्च से होने वाली अनिश्चितकालीन बस हड़ताल फिलहाल टाल दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार और निजी बस संचालकों के बीच बातचीत के बाद सहमति बनने से यह फैसला लिया गया है. इस हड़ताल के टलने से इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा. इंदौर से चलने वाली लगभग 1100 बसें होली के दिनों में भी सड़कों पर चलती रहेंगी. इन बसों से रोज 40 हजार से ज्यादा लोग आसपास के कस्बों और जिलों में सफर करते हैं, जिन्हें अब त्योहार के समय किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

निजी बस संचालकों का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से सुना और कई मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन दिया, इसलिए हड़ताल टालने का निर्णय लिया गया। प्राइम रूट बस ओनर्स एसोसिएशन समेत प्रदेश के कई मोटर मालिक संगठनों ने पहले नई परिवहन नीति का विरोध किया था। उनका कहना था कि प्रस्तावित व्यवस्था से मौजूदा बस संचालन पर असर पड़ेगा और कई बस मालिकों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ सकती है, इसी कारण उन्होंने बसें बंद करने का ऐलान किया था।

क्यों चल रहा था विरोध ?

बता दें कि इस हड़ताल का सबसे बड़ा कारण यह था कि राज्य परिवहन उपक्रम के नाम पर सात नई कंपनियां बनाकर पुराने बस परमिट खत्म करने और पीपीपी मॉडल के तहत नए परमिट देने की तैयारी की जा रही थी. इसके अलावा, टेंडर फीस, शर्तों और नियमों को लेकर भी बस मालिक असंतुष्ट थे. उन्हें डर था, कि नई व्यवस्था लागू होने से छोटे और मध्यम बस ऑपरेटरों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. इन्हीं बातों को लेकर लगातार विरोध चल रहा था.

इन बातों पर बनी सहमति

इस पूरे मामले पर सीएम लगातार नजर बनाए हुए थे. उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों और बस संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. बैठक में 24 दिसंबर को जारी राजपत्र को फिलहाल रोकने, फिटनेस सेंटर उपलब्ध न होने पर मैन्युअल फिटनेस की अनुमति देने और टैक्स व नामांतरण से जुड़े नियमों में बदलाव पर समति बनी. साथ ही, मौजूदा बस संचालन व्यवस्था को यथावत रखने का भरोसा दिया गया था. इसके बाद से बस हड़ताल को टाल दिया गया.

