मेट्रो के बाद हवा में सफर करेगी इंदौर की जनता, केबल कार प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार

Indore News: इंदौर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, मेट्रो के बाद अब शहर में केबल कार चलने वाली है, क्योंकि केबल कार प्रोजेक्ट का फाइनल प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इसके सर्वे और रूट तय करके केंद्र सरकार को भेज दिए गए हैं. माना जा रहा है कि 2028 तक इसकी शुरुआत हो जाएगी. इंदौर विकास प्राधिकरण की तरफ से इस परियोजना पर फिलहाल 737 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है, हालांकि जब प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो इसका बजट बढ़ भी सकता है, क्योंकि इसकी कुल लंबाई 11 किलोमीटर है लेकिन जब प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तब यह और भी ज्यादा हो सकता है.

इंदौर में जाम से मिलेगा छुटकारा

इंदौर में मेट्रो शुरू होने के बाद अब केबल कार प्रोजेक्ट को भी शहर के जाम को देखते हुए शुरू किया जा रहा है. केबल कार सेवा की शुरुआत साल 2028 से करने का लक्ष्य रखा गया है, अभी परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट और रूट मैपिंग पूरी कर ली गई है. रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना इंदौर की ट्रैफिक ज़रूरतों को साल 2068 तक ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे लंबे समय तक शहर को ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर रूट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, यह केबल कार रूट शहर के कुछ प्रमुख और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से होकर गुजरेगा. इससे उन इलाकों में सड़क पर ट्रैफिक लोड कम होगा और नागरिकों को तेज सुरक्षित और प्रदूषण रहित परिवहन का विकल्प मिलेगा.

इंदौर है स्मार्ट सिटी

इंदौर हर मामले में आगे दिखता है, स्वच्छता में इंदौर लगातार नंबर वन आ रहा है. जबकि अब अब स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की दिशा में भी यह शहर बड़ी छलांग लगाने को तैयार है. मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ-साथ केबल कार जैसी आधुनिक तकनीक पर आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शहर को एक नए स्तर पर ले जाएगी, फिलहाल यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है और मंजूरी मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य शुरू होगा. उम्मीद है कि मंजूरी मिलते ही आने वाले महीनों में जमीन पर कार्य दिखने लगेगा.

इंदौर में मेट्रो की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, एमपी का ऐसा पहला शहर इंदौर है जहां मेट्रो शुरू हुई है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब मेट्रो के बाद इंदौर ही केबल कार वाला एमपी का पहला शहर बनेगा.

