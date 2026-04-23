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इंदौर में ट्रैक पर फंसी कार, सामने से आ गई ट्रेन, देखने वालों की थमीं सांसें; फिर जो हुआ...

Indore News: इंदौर के चंद्रावतीगंज में धर्मत रोड रेलवे क्रॉसिंग पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक कार पटरियों पर फंस गई और ठीक उसी समय विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रही थी. ट्रेन की धीमी गति और लोको पायलट की सतर्कता की बदौलत, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इस दुर्घटना को टाल दिया गया.

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:10 AM IST
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इंदौर में ट्रैक पर फंसी कार, सामने से आ गई ट्रेन, देखने वालों की थमीं सांसें; फिर जो हुआ...

Indore News: बुधवार को इंदौर के पास धर्माट रोड पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पटरियों के ठीक बीच में एक कार फंस गई और उसी समय विपरीत दिशा से एक तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी. सौभाग्य से, ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और ड्राइवर ने ठीक समय पर सूझ-बूझ का परिचय दिया, जिससे एक भयानक रेल दुर्घटना टल गई.

रेलवे ट्रैक के पास फंसी कार
दरअसल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार ट्रेन और रेलवे ट्रैक के पास फंसी हुई दिखाई दे रही है. इस वीडियो को यात्रियों ने ही शूट किया था. जांच करने पर पता चला कि यह घटना कल, यानी बुधवार को हुई थी. ट्रेन नंबर 79310 (जो अंबेडकर नगर से चली थी) अपने तय रूट पर रतलाम की ओर जा रही थी. जब ट्रेन चंद्रावतीगंज के पास धर्माट रोड लेवल क्रॉसिंग के करीब पहुंची, तो क्रॉसिंग गेट के अंदर एक कार फंसी हुई दिखाई दी, जो ट्रैक के बेहद करीब और खतरनाक स्थिति में खड़ी थी.

नजारा देख लोगों की थमीं सांसे
ट्रेन को पास आते देख वहां अफरा-तफरी मच गई. ट्रेन की धीमी गति के कारण लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जबकि कार चालक ने हड़बड़ी में गाड़ी को पटरियों से थोड़ा दूर हटा लिया. ट्रेन कार के बेहद करीब से गुजरी. यह नजारा देखकर यात्रियों की सांसें थम-सी गईं.

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रेलवे की जांच शुरू
ट्रेन में सवार यात्रियों ने इस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि ऐसी लापरवाही के नतीजे कितने गंभीर हो सकते थे. घटना की जानकारी मिलते ही, रेलवे RPF पोस्ट इंचार्ज विश्रामलाल मीणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. रेलवे प्रशासन अब इस बात का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रहा है कि आखिर किसकी चूक के कारण यह घटना हुई.

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