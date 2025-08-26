महू में गरजे CDS अनिल चौहान, कहा-शांति चाहिए तो युद्ध के लिए रहें तैयार, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी
Indore News-मऊ में आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित रण संवाद कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि भारत शांतिप्रिय देश हैं, लेकिन हम शांतिवादी नहीं हैं. देश की सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 26, 2025, 04:21 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के मऊ में आर्मी वार कॉलेज में आयोजित रण संवाद कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) अनिल चौहान शामिल हुए. सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि भले ही भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम शांतिवादी नहीं हैं. दुश्मन गलतफहमी में न रहे. देश की सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार हैं. इस दो दिवसीय कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ शामिल हो रहे हैं. 

शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें
सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि शक्ति के बिना शांति के यूटोपियन धारणा है. उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां दोहराते हुए कहा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत, सरल हो. उन्होंने कहा कि 'मैं एक लैटिन कोट कहना चाहूंगा, जिसका हिंदी अनुवाद है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें. क्योंकि, शक्ति से ही शांति आ सकती है. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक न्यू एज वॉर था, जिससे हमने कई सबक सीखे. 

ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है. 
सीडीएस चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है. ऑपरेशन के दौरान हमने जो सबक सीखे उनमें से ज्यादातर पर अमल चल रहा है. उन्होंने कहा कि गीता और महाभारत में युद्ध नीति के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं. चाणक्य की नीति ने चंद्रगुप्त को विजय दिलाई. शक्ति, उत्साह और युक्ति, युद्ध नीति के लिए महत्वपूर्ण हैं. शस्त्र और शास्त्र दोनों को एकसाथ फॉलो करने की जरूरत है. 

भविष्य की जंग होगी खतरनाक
सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि भविष्य की जंग बेहद खतरनाक होगी, उसमें हम मिलकर (तीनों सेनाएं) ही जीत हासिल कर सकते हैं. सीडीएस ने कहा कि हमें हर हालात में सशक्त और आत्मनिर्भर बनना है. जनगल चौहान ने कहा कि रण संवाद का उद्देशय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर के आगे क्या है उस पर चर्चा कर रहे हैं यानी फ्यूचर वॉरफेयर कैसा होगा. 

