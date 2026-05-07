इंदौर का 9वीं बार स्वच्छता में नंबर-1 बनने का प्रयास, इस बार इन जगहों पर भी फोकस

Cleanliness Survey 2026: स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 8 बार नंबर वन का खिताब हासिल कर चुका है. जबकि अब यह शहर 9वीं बार नंबर वन की स्थिति में आना चाहता है. इसके लिए इंदौर नगर निगम की टीम ने प्रयास शुरू कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम 15 मई के बाद कभी भी इंदौर में निरीक्षण करने के लिए आ सकती है. जहां स्वच्छता टीम पहली बार इंदौर शहर के सभी 85 वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाली है. जबकि इस बार कुछ खास जगहों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा. जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

इंदौर में इन जगहों पर फोकस

इंदौर में इस बार रेसीडेंशियल क्षेत्रों के साथ-साथ शहर में आने वाले टूरिस्ट स्पॉटों पर भी स्वच्छता सर्वेक्षण टीम विजिट करने जाएंगी. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हब भी इस बार सर्वे में शामिल है. जबकि इंदौर शहर का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का भी मूल्यांकन होगा. यहां साफ सफाई की क्या व्यवस्थाएं हैं और उनका किस हिसाब से संचालन किया जाता है. इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा. इंदौर के शिक्षण संस्थानों पर भी खास फोकस किया जा रहा है. शहर के 36 स्कूलों का चयन स्वच्छता व्यवस्था में किया गया है. जहां छात्रों की जागरूकता के स्तर का आकलन किया जाएगा.

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इंदौर के आसपास प्रक्रिया जारी

इंदौर के आसपास के शहरों में सर्वे की प्रक्रिया जारी है. देपालपुर में 15 मई के बाद निरीक्षण प्रस्तावित कर दिया गया है. जबकि सांवेर और महू समेत अन्य जगहों पर भी टीमें जल्द रवाना होगी. सबसे ज्यादा ध्यान कचरा निपटारन पर दिया जा रहा है. इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है. जहां अलग-अलग टीमों को रवाना किया जाएगा.

2017 से इंदौर नंबर वन

स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 2017 से नंबर वन की स्थिति पर है. लगातार 8बार नंबर वन की पॉजिशन पर आने के बाद अब शहर 9वीं बार प्रयास कर रहा है. इसके लिए इंदौर नगर निगम ने की टीम ने भी इस बार अलग प्रयास शुरू किया है.

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