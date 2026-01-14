लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा इंदौर, CM मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, बोले- 'तुम्हारे सिर पर इतने पाप कि बाल कम पड़ जाएं'

MP Latest News-मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को इंदौर के राजेंद्र नगर स्थित लता मंगेशकर ऑडिटोरियम पहुंचे. यहां उन्होंने 800.19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना का भूमिपूजन किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इंदौर के विकास को लेकर प्रतिबद्धता जताई.

क्या है प्रोजेक्ट

इंदौर की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह जल परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है. जलूद और भकलाय गांव क्षेत्र में 1650 एम.एल.डी क्षमता का नया इंटेकवेल बनाया जाएगा. इस योजना के तहत 2235 एमएस की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे शहर में पानी लाने की क्षमता बढ़ेगी. मकर संक्रांति का उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा कि जैसे आज से दिन बढ़ना शुरू होता है, वैसे ही इंदौर भी विकास की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है.

इंदौर कर रहा है संकल्प

सीएम मोहन यादव ने कहा कि इंदौर फिर से संकल्प कर रहा है आगे बढ़ने का, अपने कामों के माध्यम से विकास के मामले में लगातार इंदौर आगे बढ़ रहा है. देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर अगर कोई है तो वो इंदौर है. देशभर में इंदौर ने एक प्रकार से अपनी पहचान बनाई है, पूरे प्रदेश को इंदौर पर गर्व है. इस कष्ट की घड़ी में हमारी सरकार ने जितना बन पड़ा, नगर निगम ने जो कुछ बन पड़ा वह सब कुछ करने का प्रयास किया. सभी माहौल में सभी दौर में आगे बढ़ने का नाम इंदौर है.

कांग्रेस पर साधा निशाना

इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों की घटना का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि कुछ लोग आपदा में भी राजनीति का अवसर तलाश रहे हैं. हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस भी किया है, लेकिन आप लाशों पर राजनीति करने आओगे तो इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा. सकारात्म विरोध करना ठीक है, लेकिन इंदौर को बदनाम करना गलत है. उन्होंने कहा कि अगर आपने बात निकली तो बात दूर तलक जाएगी इससे कोई बच नहीं सकते. कांग्रेस इतने पाप हैं तुम्हारे सर पर कि सर के बाल कम पड़ जाए.

विजयवर्गीय ने याद दिलाया पुराना दौर

वहीं नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भावुक होते हुए कहा कि 1966 में इंदौर में भारी अकाल पड़ा था और शहर खाली होने लगा था. तब नर्मदा को इंदौर लाने के लिए बड़ा आंदोलन चला. उन्होंने कहा कि नर्मदा नहीं होती तो आज इंदौर नहीं होता. हमें इस पानी की कीमत समझनी चाहिए क्योंकि यह एशिया का सबसे महंगा पानी है. उन्होंने विपक्ष पर सफाईकर्मियों का अपमान करने का भी आरोप लगाया.

