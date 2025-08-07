Indore News-भारत-पाक मैच का विरोध करने पर कांग्रेस नेता को धमकी, पाकिस्तान का नाम नहीं लेने की दी नसीहत
Indore News-भारत-पाक मैच का विरोध करने पर कांग्रेस नेता को धमकी, पाकिस्तान का नाम नहीं लेने की दी नसीहत

Indore News-इंदौर में भारत पाकिस्तान मैच विरोध करने पर कांग्रेस नेता को जान से मारने की धमकी दी है. कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल ने इस मामले की शिकायत की है. उन्होंने मांग की है कि धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 07, 2025, 03:04 PM IST
IND VS PAK-मध्यप्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता को भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. इंदौर जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने एशिया कप में 14 सितंबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच का लगातार विरोध कर रहे हैं. विवेक खंडेलवाल का कहना है कि भारत-पाकिस्तान के संबंधों में व्याप्त तनाव और पाकिस्तान द्वारा निरंतर किए जा रहे  आतंकवादी हमालों के विरोध में मैं इस मैच का विरोध कर रहा हूं.

विवेक खंडेलवाल ने चेतावनी दी है कि मैच रद्द नहीं करने पर वे आत्मदाह करेंगे. 

जान से मारने की मिली धमकी
कांग्रेस नेता ने बताया कि 4 और 5 अगस्त को मेरे मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज आए, जिनमें मुझे जान से मारने की धमकी दी गई. उनका कहना है कि पाकिस्तान की धरती से बार-बार भारत पर आतंकी हमले किए जाते हैं. हाल में हुए पहलगाम हमले में हमारी 26 बहन-बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया. ऐसे में पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का खेल संबंध रखना देश के शहीरों और उनके परिजनों का अपमान है. 

केंद्रीय गृहमंत्री को लिखा पत्र
मैंने केंद्र सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सिंतबर को होने वाले इस मैच को रद्द कर दिया जाए. अगर ऐसा नहीं किया गया तो 14 सितंबर को मैं आत्मदाह करने के लिए बाध्य होऊंगा. इस मांग के बाद से लगातार धमकी दी जा रही है. 

पाकिस्तान का नाम नहीं लेने की धमकी
उन्होंने बताया कि 26 माता-बहनों के परिजनों को निशाना बनाते हुए अभद्र टिप्पणी कर आग लगाने और पाकिस्तान का नाम दोबारा नहीं लेने की धमकी की पोस्ट की है. विवेक ने इसे लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच को शिकायत पत्र सौंपा है. वहीं कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए.

