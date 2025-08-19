पेड़ तले सजती अनोखी पाठशाला, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पुलिसवाले गुरूजी, खुद संघर्ष कर बने कॉन्स्टेबल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2887830
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

पेड़ तले सजती अनोखी पाठशाला, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पुलिसवाले गुरूजी, खुद संघर्ष कर बने कॉन्स्टेबल

Indore News-इंदौर में कॉन्स्टेबल संजया सांवरे पिछले 9 सालों ने ड्यूटी के साथ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं. हर रविवार को लालबाग में पेड़ के बीचे 60 से ज्यादा बच्चों को वह पढ़ाते हैं. कई बच्चों की स्कूल फीस और पढ़ाई का खर्च उठाने में भी संजय मदद करते हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेड़ तले सजती अनोखी पाठशाला, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पुलिसवाले गुरूजी, खुद संघर्ष कर बने कॉन्स्टेबल

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में एक पुलिसकर्मी हर रविवार को एक अनोखी क्लास लगाते हैं. एक पेड़ के नीचे 60 से ज्यादा बच्चों को कॉन्स्टेबल संजय सांवरे पढ़ाते हैं. पुलिस की ड्यूटी के साथ-साथ पिछले 9 सालों से संजय गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं. इतना ही नहीं, कई बच्चों की स्कूल फीस और पढ़ाई का खर्च उठाने में भी संजय मदद करते हैं. उनके इस नेक काम में कुछ दोस्त भी साथ देने लग गए हैं. 

परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक 
संजय सांवरे क्यूआरटी टीम का हिस्सा हैं. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल था, इन संघर्षों को पार कर उन्होंने पढ़ाई की और कॉन्स्टेबल बने. तभी उन्होंने निश्चय किया कि बस्ती के बच्चों को ऐसी मुश्किलों से न गुजरना पड़े. संजय कहता है कि लोगों का सोचना है कि मदद सिर्फ पैसों से होती है, लेकिन जरूरत शिक्षा की थी. मैंने शिक्षा की अलख जगाने का संकल्प लिया. 

पढ़ाते हैं और घुमाते भी हैं
कॉन्स्टेबल संजय ने बताया कि मेरे पास पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं. जिन्हें हर रविवार को पढ़ाता हूं. इसके अलावा बच्चों को अलग-अलग जगह घुमाने भी ले जाता हूं. इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है. 2018 में संजय पुलिस विभाग में आए, जबकि उन्होंने 2016 से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था. शुरूआत में तीन बच्चे उनकी क्लास में आते थे. बाद में दूसरे बच्चों को पता चला और उन्होंने भी आना शुरू कर दिया. इस पाठशाला में आज 60 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं. 

बच्चों की फीस भी भरते है
संजय बताते हैं कि उनकी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री खरीदने और फीस भरने में जाता है. उनका मानना है कि उनकी ये छोटी सी कोशिश, बच्चों का भविष्य संवार देगी. कॉन्स्टेबल संजय को इस काम के लिए सराहनी मिलती है और कई जगह से पुरस्कार भी मिल चुके हैं. पेड़ की पाठशाला के पीछे संजय का उद्देश्य गरीब और असहाय बच्चों का भविष्य संवारना है. 

यह भी पढ़ें-अब घर बैठे बन सकेंगे टॉप मैनेजर! IIM इंदौर ने खोला COO प्रोग्राम का नया दरवाजा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsindore constableconstable sanjay sanware class

Trending news

MP Children Missing Report
कहां खो रहे मासूम? बच्चों के गुम होने में पांचवे नंबर पर सागर, जानें सबसे आगे कौन
bhopal news
मेरे सास-ससुर असली खलनायक! दामाद ने लगाए गंभीर आरोप, कोर्ट में आमने-सामने पति-पत्नी
durg news
चलती बाइक पर बॉयफ्रेंड से लिपटी लड़की, बीच सड़क पर स्टंट वाला रोमांस, वीडियो वायरल
jabalpur news in hindi
जबलपुरिया भी गजब हैं! महिला ने बुर्के पर पहला रेनकोट और पड़ोसी के घर कर दिया कांड
iim indore news
अब घर बैठे बन सकेंगे टॉप मैनेजर! IIM इंदौर ने खोला COO प्रोग्राम का नया दरवाजा
jabalpur news in hindi
Jabalpur Mausam: महाकौशल के जिलों में होगी झमाझम बरसात, जबलपुर में अलर्ट, पढ़िए 21 अ
mp news
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा आज? एक क्लिक में पढ़ें हर छोटी-बड़ी खबर
Archana Tiwari case
अर्चना तिवारी केस में चंबल कनेक्शन! 12 दिन बाद मिला बड़ा सुराग, जल्द खुलेगा राज?
mp news
पैर छुआया, पापा बुलवाया....ग्‍वालियर में दबंगई की हद, युवक को पीट-पीटकर अधमरा किया
cg raipur news
रायपुर के स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा, आंसरशीट चेकिंग पर भी बदला नियम
;