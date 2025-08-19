पेड़ तले सजती अनोखी पाठशाला, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पुलिसवाले गुरूजी, खुद संघर्ष कर बने कॉन्स्टेबल

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में एक पुलिसकर्मी हर रविवार को एक अनोखी क्लास लगाते हैं. एक पेड़ के नीचे 60 से ज्यादा बच्चों को कॉन्स्टेबल संजय सांवरे पढ़ाते हैं. पुलिस की ड्यूटी के साथ-साथ पिछले 9 सालों से संजय गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं. इतना ही नहीं, कई बच्चों की स्कूल फीस और पढ़ाई का खर्च उठाने में भी संजय मदद करते हैं. उनके इस नेक काम में कुछ दोस्त भी साथ देने लग गए हैं.

परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक

संजय सांवरे क्यूआरटी टीम का हिस्सा हैं. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल था, इन संघर्षों को पार कर उन्होंने पढ़ाई की और कॉन्स्टेबल बने. तभी उन्होंने निश्चय किया कि बस्ती के बच्चों को ऐसी मुश्किलों से न गुजरना पड़े. संजय कहता है कि लोगों का सोचना है कि मदद सिर्फ पैसों से होती है, लेकिन जरूरत शिक्षा की थी. मैंने शिक्षा की अलख जगाने का संकल्प लिया.

पढ़ाते हैं और घुमाते भी हैं

कॉन्स्टेबल संजय ने बताया कि मेरे पास पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं. जिन्हें हर रविवार को पढ़ाता हूं. इसके अलावा बच्चों को अलग-अलग जगह घुमाने भी ले जाता हूं. इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है. 2018 में संजय पुलिस विभाग में आए, जबकि उन्होंने 2016 से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था. शुरूआत में तीन बच्चे उनकी क्लास में आते थे. बाद में दूसरे बच्चों को पता चला और उन्होंने भी आना शुरू कर दिया. इस पाठशाला में आज 60 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं.

बच्चों की फीस भी भरते है

संजय बताते हैं कि उनकी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री खरीदने और फीस भरने में जाता है. उनका मानना है कि उनकी ये छोटी सी कोशिश, बच्चों का भविष्य संवार देगी. कॉन्स्टेबल संजय को इस काम के लिए सराहनी मिलती है और कई जगह से पुरस्कार भी मिल चुके हैं. पेड़ की पाठशाला के पीछे संजय का उद्देश्य गरीब और असहाय बच्चों का भविष्य संवारना है.

