नकली पुलिसकर्मी बन ठगी करने की कोशिश! इंदौर क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा आरोपी, पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज

Indore News: नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले आरोपी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. शातिर ठग खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए एक ठगी करने की कोशिश कर रहा था. ठग की जानकारी होते ही इंदौर क्राइम ब्रांच में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में आरोपी की तलाश शुरू की गई और आखिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला

मामला इंदौर का है यहां एक ठग द्वारा पुलिस आरक्षक की नौकरी दिलवाने का नकली काम किया जा रहा था. ठग खुद को आरक्षक पद पर कार्यरत होना बताता था और बिना परीक्षा दिए ही नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था. इसके लिए वो पैसे की भी मांग करता था. एक युवती के साथ भी उसने ऐसा ही किया और नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपए की मांग की.

क्राइम ब्रांच ने लिया एक्शन

क्राइम ब्रांच के डीसीपी, राजेश त्रिपाठी ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने रविवार को विभाग द्वारा की गई एक कार्यवाही की जानकारी पत्रकारों से साझा की और बताया कि पिछले दिनों एक शिकायत विभाग में आई थी जिस पर क्राइम ब्रांच ने एक्शन लेते हुए ठग को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी पर पहले भी 2 अपराध गैंबलिंग और आर्म्स एक्ट के तहत जिला देवास में केस दर्ज है और थाना आजादनगर इंदौर में भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है. आरोपी की पहचान अजय पाटीदार के रूप में हुई है.

तीन दिन पहले हुई थी शिकायत दर्ज

डीसीपी से आगे बताया कि तीन दिन पहले एक लड़की ने थाने आकर इस ठग के बारे में आवेदन दर्ज कराया था. बताया गया कि ठग फोन पर खुद को पुलिस आरक्षक बताते हुए पुलिस में भर्ती का झांसा देकर 6 लाख की डिमांड कर रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए किए गए फोन नंबर और तकनीकी मदद से देवास जिले में रहने वाले आरोपी तक पुलिस पहुंची और उसे हिरासत में लिया गया. पूछताछ पर आरोपी ने बताया लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने और उनसे बात करने के लिए वो ऐसा करता था. डीसी पी के अनुसार आरोपी द्वारा किसी तरह का रुपए का कोई लेनदेन नहीं किया गया है पकड़े गए आरोपों से पुलिस विस्तृत पूछताछ कर रही है. रिपोर्ट: कुलदीप नागेश्वर पवार, इंदौर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.