Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2995066
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

नकली पुलिसकर्मी बन ठगी करने की कोशिश! इंदौर क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा आरोपी, पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज

MP News: इंदौर क्राइम ब्रांच को एक ऐसी शातिर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है जो कि खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए एक ठगी करने की कोशिश कर रहा था. तीन दिन पहले ही लड़की द्वारा आरोपी की शिकायत दर्ज की गई थी.

 

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 09, 2025, 05:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

indore news
indore news

Indore News: नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले आरोपी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.  शातिर ठग खुद को पुलिस कर्मी बताते हुए एक ठगी करने की कोशिश कर रहा था.  ठग की जानकारी होते ही इंदौर क्राइम ब्रांच में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में आरोपी की तलाश शुरू की गई और आखिर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 

क्या है पूरा मामला
मामला इंदौर का है यहां एक ठग द्वारा पुलिस आरक्षक की नौकरी दिलवाने का नकली काम किया जा रहा था. ठग खुद को आरक्षक पद पर कार्यरत होना बताता था और बिना परीक्षा दिए ही नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था. इसके लिए वो पैसे की भी मांग करता था. एक युवती के साथ भी उसने ऐसा ही किया और नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपए की मांग की. 

क्राइम ब्रांच ने लिया एक्शन
क्राइम ब्रांच के डीसीपी, राजेश त्रिपाठी ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने रविवार को विभाग द्वारा की गई एक कार्यवाही की जानकारी पत्रकारों से साझा की और बताया कि पिछले दिनों एक शिकायत विभाग में आई थी जिस पर क्राइम ब्रांच ने एक्शन लेते हुए ठग को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी पर पहले भी 2 अपराध गैंबलिंग और आर्म्स एक्ट के तहत जिला देवास में केस दर्ज है और थाना आजादनगर इंदौर में भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है. आरोपी की पहचान अजय पाटीदार के रूप में हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

तीन दिन पहले हुई थी शिकायत दर्ज
डीसीपी से आगे बताया कि तीन दिन पहले एक लड़की ने थाने आकर इस ठग के बारे में आवेदन दर्ज कराया था. बताया गया कि ठग फोन पर खुद को पुलिस आरक्षक बताते हुए पुलिस में भर्ती का झांसा देकर 6 लाख की डिमांड कर रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए किए गए फोन नंबर और तकनीकी मदद से देवास जिले में रहने वाले आरोपी तक पुलिस पहुंची और उसे हिरासत में लिया गया. पूछताछ पर आरोपी ने बताया लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने और उनसे बात करने के लिए वो ऐसा करता था. डीसी पी के अनुसार आरोपी द्वारा किसी तरह का रुपए का कोई लेनदेन नहीं किया गया है पकड़े गए आरोपों से पुलिस विस्तृत पूछताछ कर रही है. रिपोर्ट: कुलदीप नागेश्वर पवार, इंदौर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

indore news

Trending news

mp news
शिक्षक की पिटाई से 7वीं के छात्र की हड्डी टूटी, गलत कॉपी निकालने पर दी तालिबानी सजा
chhattisgarh news
झाड़-फूंक के बहाने ठगी! रायपुर में महिला के गहने और नकदी लेकर फरार हुआ ठग
betul news
बैतूल में मास्टर साहब निकले झोलाछाप डॉक्टर, स्कूल छोड़ चलाते थे क्लिनिक, जानें मामला
chhatarpur news hindi
मुस्लिम बुजुर्ग ने 13 साल के लड़के से किया कुकर्म, 5 दिन तक करता रहा घिनौना काम
Chhindwara News
कंबल वाले बाबा के दरबार पर प्रशासन ने लगाया ताला,बिना अनुमति चल रहा था चमत्कारी इलाज
Katni News
फ्रिज खोलते ही भयानक ब्लास्ट, 108 जगह से क्रैक हुई चेहरे की हड्डियां, ढाई घंटे चला..
Shivpuri News
कोलारस में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध कोयले से लदी 6 बाइकें जब्त
datia news
MP में विचित्र घटना! खाना खाकर छत पर टहल रहा था युवक, अचानक लगी हवा में चली गोली
raipur news
हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार, जून से था फरार; पुलिस रायपुर लेकर..
mp news
रीवा में फिल्मी स्टाइल अपहरण, बाइक रोकी, मारा-पीटा और बोलेरो में बिठाया