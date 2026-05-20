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इंदौर में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का खुलासा, पांच तस्कर गिरफ्तार, मोबाइल से खुलेंगे राज

Indore News: इंदौर में पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किया है. जहां पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. जिनके पास से 1 किलो एमडी ड्रग्स भी जब्त किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 20, 2026, 05:10 PM IST
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इंदौर में पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया
इंदौर में पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया

Indore Crime Branch: इंदौर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां एक एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस ने पांच तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. जिनके पास से 1 किलो एमडी ड्रग्स भी बरामद हुई है, जिसकी मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए है. पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ इन तस्करों को गिरफ्तार किया है. क्योंकि सभी शातिर थे और लगातार पुलिस से बच निकल रहे थे. लेकिन इस बार पुलिस ने 1 किलोमीटर तक पीछा करके ड्रग्स तस्करों को पकड़ा है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी. जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है. 

इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई 

इंदौर का यह मामला सुपर कॉरिडोर इलाके का बताया जा रहा है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यहां घेराबंदी की और संदिग्ध वाहन का इंतजार शुरू किया. पुलिस को जैसे ही यहां काले रंग की स्कॉर्पियो दिखी तो पुलिस ने उसे रोका, लेकिन तस्करों ने उसे रोका नहीं और भागने लगे. पुलिस को देखते ही आरोपी तेज रफ्तार से का को दौड़ा रहे थे. ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम ने उनका पीछा शुरू कर दिया. क्राइम ब्रांच को पहले से अंदेशा था कि आरोपी भागने की कोशिश कर सकते हैं. इसी वजह से पुलिस ने दो अलग-अलग टीमें तैनात की थीं. एक टीम आरोपियों की कार के पीछे लगी रही, जबकि दूसरी टीम आगे रास्ता रोकने के लिए मौजूद थी. करीब एक किलोमीटर तक पीछा करने के बाद आगे तैनात टीम ने घेराबंदी की. बचने की कोशिश में आरोपियों की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसे के तुरंत बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया. 

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1 किलो एमडी ड्रग्स जब्त 

पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से 1 किलो एमडी ड्रग्स, एक स्कॉर्पियो कार, दो बाइक, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं. जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 1 करोड़ 21 लाख 20 हजार रुपए बताई जा रही है. डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, आरोपियों की जानकारी मुखबिर से मिली थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी इंदौर में चार से पांच बार एमडी ड्रग्स की सप्लाई कर चुके हैं. शुरुआत में वे छोटी मात्रा में, करीब 20 से 25 ग्राम ड्रग्स लाते थे, लेकिन इस बार बड़ी खेप लेकर शहर पहुंचे थे. इस बात की जानकारी पुलिस को मुखबिर से पहले ही मिली थी.

मोबाइल से मिलेगी जानकारी

इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं. पुलिस मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और संपर्क नंबरों के जरिए ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनका पांच दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया गया है. पूछताछ के दौरान पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. 

ये भी पढ़ेंः ट्विशा शर्मा केस: कांग्रेस सांसद ने अमित शाह-CM मोहन को लिखा पत्र, NCW का भी एक्शन

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