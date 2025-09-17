"मुझसे शादी कर नहीं तो जिंदा खत्म कर दूंगा..." इंदौर की हिंदू छात्रा पर निकाह और धर्म परिवर्तन का बना दवाब
इंदौर

"मुझसे शादी कर नहीं तो जिंदा खत्म कर दूंगा..." इंदौर की हिंदू छात्रा पर निकाह और धर्म परिवर्तन का बना दवाब

MP News:  इंदौर की एक छात्रा पर जबरन धर्म परिवर्तन और शादी करने का दवाब बनाया गया. ये दवाब मुकीम खान नाम के एक युवक द्वारा बनाया गया. मुकीम ने छात्रा पर एसिड अटैक करने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:15 PM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Indore Crime News: मध्य प्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 21 साल की छात्रा ने एक युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और उससे शादी करने का आरोप लगाया है. छात्रा ने बताया कि शादी से इंकार करने पर युवक ने उसपर तेजाब फेंकने के साथ ही उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी है. 

छात्रा को धर्म परिवर्तन का दवाब
इंदौर की छात्रा ने मुकीम खान नाम के युवक पर छेड़छाड़, धमकी और धर्म परिवर्तन के लिए जोर -जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है. छात्रा ने बताया कि उसकी इच्छा का विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी है. मेरे घरवालों को भेड़-बकरी की तरह खत्म करने की धमकी दी गई है. छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने  मुकीम खान पर अलग-अलग धाराओं से FIR  दर्ज किया है. 

ऐसे हुई थी दोनों की मुलाकात
छात्रा ने बताया कि दोनों की मुलाकात इसी साल अप्रैल के महीने में हुई थी. प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान  पहचान हुई थी. पहचान होने के बाद मुकीम ने छात्रा से नंबर मांगा और इंस्टाग्राम के जरिए बात शुरू की. बातचीत के दौरान मुकीम ने छात्रा को प्रपोज किया और घर से भाग जाने की बात कही. छात्रा ने मुकीम के प्रपोजल से इंकार किया तो आरोपी बार-बार छात्रा को कॉल कर शादी करने का दवाब बनाता रहा. 

रास्ते पर किया परेशान
सोमवार को छात्रा जब गरबा प्रैक्टिस के लिए निकली तब आरोपी मुकीम ने उसे बीच रास्ते पर रोक कर फिर से शादी करने को लेकर जोर जबरदस्ती करने लगा. छात्रा ने अलग धर्म का हवाला देकर एक बार फिर मना किया. छात्रा की बात सुनकर बौखलाए मुकीम ने  छात्रा से धर्म बदलने की बात कही और ऐसा नहीं करने पर उसपर एसिड अटैक करने की धमकी दी. मुकीम ने कहा कि शादी नहीं करेगी तो तेरे परिवार वालों को भेड़-बकरियों की तरह खत्म कर दूंगा. इसके बाद छात्रा अपने भाई के साथ थाने में मुकीम के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंची.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

;