पापा को छोड़ दो...बिलखता रहा मासूम, बदमाशों ने बेटे सामने पिता को गोदा चाकू, इंदौर में हत्या से सनसनी

Indore Murder: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. हीरानगर थाना क्षेत्र में रविवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक मामूली विवाद में खूनी रूप ले लिया. गौरीनगर के जाम का बगीचा इलाके में 38 वर्षीय इलेक्ट्रिशियन सुरेंद्र साहू पर बदमाशों ने उसके ही 8 साल के बच्चे के सामने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी. हमलावरों ने उसके सीने में 2 से 3 वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही लहूलुहान हो गया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चाकू लहराते हुए मौके से फरार हो गए. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके मे दहशत का माहौल है. जान बचाकर भागते हुए युवक का CCTV फुटेज भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है.

जानकारी के मुताबिकस, सुरेंद्र साहू रविवार को अपने साले कुलदीप की शादी की सालगिरह के समारोह में शामिल होने गए थे. कार्यक्रम के बाद वह भतीजे प्रणव और अपने 8 साल के बेटे दक्ष के साथ घर लौट रहे थे. रास्ते में शराब के नशे में धुत कुछ युवक हंगामा कर रहे थे. तभी आरोपियों में से एक ने सुरेंद्र को गाली दी और उनसे कहा 'अपना स्टैंड ठीक कर लो'. विरोध करने पर बदमाश भड़क गए और सुरेंद्र को घेर लिया. उन्होंने पहले उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद आरोपी विवेक और उसके साथियों ने चाकू निकाल लिया. दो बदमाशों ने सुरेंद्र को जमीन पर गिरा दिया, जबकि तीसरे ने उनके सीने में कई बार चाकू से वार किया.

वारदात का CCTV फुटेज आया सामने

इस दौरान सुरेंद्र के बेटे दक्ष और भतीजे प्रणव ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा रहे थे. प्रणव किसी तरह वहां से भाग निकला और अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचकर घटना की जानकारी दी. हमले के बाद सुरेंद्र अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा किया और उसे एक बार फिर घेर हमला किया. जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है.खून से लथपथ सुरेंद्र सड़क पर गिर पड़ा रहा. उसे गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या में 6 आरोपी थे शामिल

पुलिस की जांच से पता चला है कि इस हत्या में 6 आरोपी शामिल थे. इनमें से तीन बालिग हैं और तीन नाबालिग. पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी अभी भी फरार हैं. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है.

ये भी पढ़ें : प्रेमी के घर संदिग्ध अवस्था में मिली युवती की लाश, इंस्टा पर लाइव आकर करता था मारपीट, महफूज खान पर लगे गंभीर आरोप

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अप