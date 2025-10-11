इंदौर में दिल दहला देने वाला हत्याकांड! शराब पार्टी में गाली गलौज पर गरजा मौसेरा भाई, युवक की कर दी हत्या

Indore News, इंदौर में एक युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे युवक की हत्या कर दी. युवका का अपने मौसेरे भाई से विवाद हो गया था, इसी बात से नाराज युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर उसपर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
Indore Murder Case-मध्यप्रदेश के इंदौर में मौसेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी. युवक ने किसी विवाद को लेकर दोस्तों के साथ मिलकर धारदार हथियार से दुर्गेश पर हमला कर दिया. इस घटना के बाद परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर रोहित सहित उसके चार दोस्तों को हिरासत में लिया है.
इलाज के दौरान हुई मौत
जानकारी के अनुसार, घटना जूनी इंदौर थाना इलाके में रात करीब 12:30 बजे सैफी नगर झोपड़ पट्टी के पास की है. मृतक का नाम दुर्गेश है, वह फर्नीचर का काम करता था. मौसा अरुण पंवार ने बताया कि दुर्गेश का अपने मौसेरे भाई रोहित के साथ विवाद हो गया था. इस विवाद के बाद रोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुर्गेश पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस हमले में दुर्गेश गंभीर रूप से घायल हो गया, परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई.
परिवार में गम का माहौल
इस घटना के बाद शनिवार को जूनी इंदौर पुलिस एमवाय अस्पताल मर्चुरी में पहुंची, जहां परिवार के लोग भी थे. सभी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कराकर युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया. इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. वहीं इस घटना के बाद परिवार में गम का माहौल है. दुर्गेश के पिता नहीं है वह अपनी मां के साथ रहता था.
मौसेरे भाई ने ही की हत्या
इस मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि दुर्गेश और रोहित मौसेरे भाई हैं. रोहित भी दुर्गेश के घर के पास में ही रहता है. दोनों रात में बैठकर शराब पी रहे थे. तभी दुर्गेश ने दोस्त की बर्थ-डे पार्टी में जाने का बोला. लेकिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. बाद में विवाद हो गया इसी को लेकर दुर्गेश ने रोहित के साथ गाली-गलौज कर दी. गाली देने की बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया. इस पर रोहित ने अपने दोस्तों को वहां बुला लिया और उन्होंने चाकू से उस पर हमला कर दिया. जिसमें दुर्गेश की मौत हो गई.
