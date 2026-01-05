उल्टी-दस्त और बात करते-करते चली गई जान, इंदौर में जान गंवाने वालों के परिवार का दर्द

Indore Water Crisis Death: मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है. हालांकि, प्रशासन ने इस त्रासदी से 4 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है, जबकि भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक मरने वालों की संख्या 16 बताई जा रही है, जबकि अभी भी 142 लोगों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है. इस आउटब्रेक से बड़े पैमाने पर लोगों को डायरिया और उल्टी हुई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

दूषित पानी से जान गंवाने वाले मरीजों के परिवारों ने अपनी आंखों के सामने जानलेवा लक्षण देखे. उनके अपने लोग उल्टी-दस्त और डायरिया के गंभीर दौर के बाद बात करते-करते जान गंवा बैठे. कई लोगों की मौत अस्पतालों तक पहुंचने से पहले ही हो गई. कुछ की जान घर पर ही चली गई, जबकि कुछ लोगों की मौत एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ियों में हो गई तो कुछ लोग अपने घरों से कुछ मीटर दूर तक ही पहुंच पाए और जान चली गई.

इलाज पर 40 हजार खर्च, नहीं बची पत्नी

Add Zee News as a Preferred Source

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 60 साल की उर्मिला यादव को 27 दिसंबर को अचानक उल्टी होने लगी. इसके बाद उनका परिवार उन्हें क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल ले गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई. उनके पति अल्गु राम यादव ने कहा, 'इलाज में 40 हजार रुपये खर्च हुए, लेकिन मेरी पत्नी ठीक नहीं हो पाई.'

रात में दस्त-उल्टी और सुबह हो गई मौत

28 दिसंबर को 65 साल की तारा कोरी ने अपने बेटे अनिल को सुबह 2 बजे जगाया और कहा कि कुछ हो रहा है. उनके बेटे को लगा कि शायद उन्हें बाथरूम जाना है. तारा बैठ नहीं पा रही थीं और जल्द ही उन्हें दस्त के साथ उल्टी शुरू हो गई. अनिल ने उनके कपड़े बदले, गंदगी साफ की और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया. उसने उन्हें दस्त की दवा दी. अगली सुबह 8 बजे तक उनकी तबीयत और खराब हो गई. अनिल ने कहा, 'मुझमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की हिम्मत नहीं थी. एक घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई. उनके आखिरी शब्द मुझसे थे- बेटा सब मुश्किल है.'

ये भी पढ़ें- चेतावनी, देरी और ब्लेम गेम… इंदौर में 2 साल से चल रहा खिलवाड़! दूषित पानी से मौत का जिम्मेदार कौन?

गली के बाहर ही हो गई मौत

50 साल की सीमा प्रजापत 29 दिसंबर को बीमार पड़ गईं और उन्हें अचानक उल्टी के साथ दस्त शुरू हो गई. उल्टी-दस्त के अचानक हमले ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया और हॉस्पिटल जाते समय वह मुश्किल से अपनी गली से बाहर निकल पाई थीं कि उनकी मौत हो गई. उनके बेटे अरुण प्रजापत ने कहा, 'हमारे पास उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए 10 मिनट भी नहीं थे. मैंने अपनी मां को साफ किया, जो उल्टी से सनी हुई थीं. हॉस्पिटल के लिए निकलने के 10 मिनट बाद उनकी मौत हो गई.'

अस्पताल पहुंचने से पहले एम्बुलेंस में ही मौत

74 साल की मंजुला 29 दिसंबर को रात 10.30 बजे मेहमानों के लिए खाना बना रही थीं, तभी उनकी तबीयत खराब हो गई. उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ गुलाब जामुन बनाकर पैक किए थे. इसे बेटी को दिया और उन्हें उल्टी शुरू हो गई. उनके पति दिगंबर ने अगली सुबह नगर निगम की टीम को फोन किया. उन्होंने उनके लिए एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई.

पानी पीते ही हो जाती थी उल्टी

संतोष बिगोलिया की उम्र 60 साल थी और वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे. काफी फिट थे और रोजाना साइकिल चलाकर काम पर जाते थे. 22 दिसंबर को अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई. उनकी बहू आरती काम से जल्दी वापस आई और उन्हें बिगड़ती हालत में पाया. आरती ने बताया, 'उन्हें उल्टी और दस्त हो रहे थे. हमने उन्हें एक लोकल क्लिनिक से बताई गई दवाइयां दीं. जब भी वह पानी पीते थे, उल्टी कर देते थे. हमारे पास उन्हें MY हॉस्पिटल (इंदौर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल) ले जाने के लिए पैसे नहीं थे और जब तक हम पैसे का इंतजाम कर पाए, उनकी मौत हो गई.'

6 माह के अव्यान की भी गई जान

सबसे कम उम्र का पीड़ित छह महीने का अव्यान साहू था, जिसे 26 दिसंबर को डायरिया जैसे लक्षण हुए. उसके पिता सुनील ने बताया, 'हमने एक लोकल चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया. उन्होंने हमें रेगुलर टैबलेट और ORS दिया. फिर हम उसे घर वापस ले आए. 29 दिसंबर तक अव्यान की हालत और बिगड़ गई. इसके बाद उसे CHC अपोलो अस्पताल ले , जहां उसकी मौत हो गई.' परिवार को शक है कि अव्यान ने पास के स्टोर से खरीदा हुआ दूध पिया था, उसमें लोकल पानी मिला होने की वजह से वह बीमार पड़ा.