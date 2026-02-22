साइबर ठगों से सावधान! ब्लैकमेल करने का ढूंढ लिया नया तरीका, इंदौर के युवक को फंसाया

Indore Cyber Crime Case: इंदौर के एमआईजी थाना इलाके में साइबर ब्लैकमेल का एक गंभीर मामला सामने आया है. जहां एक युवक राहुल देवनगर के रहना वाला है. युवक ने पुलिस में शिकायत की है, कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया. कॉल पर एक लड़की की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि वह किसी केस के सिलसिले में बात कर कर रही थी. इस दौरान वीडियो धुंधला सा था और कॉल कुछ ही सेकंड में कट गया. इस घटना के बाद से युवक काफी घबरा गया.

बता दें कि कॉल कटे के बाद उसी नंबर पर एक वीडियो भेजा गया, जिसमें उसकी तस्वीर के साथ अश्लील क्लिप जोड़ दी गई. आरोपियो ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स के स्क्रीनशॉट दिखाकर धमकी दी कि अगर पैसे नहीं भेजे तो वीडियो दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज देंगे. ब्लैकमेल करने वाले दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे. घटना ने राहुल को मानसिक तनाव में डाल दिया.

पुलिस ने जांच की शुरू

हालांकि, पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में यह साफ प्रतीत हो रहा है कि यह कोई अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि संगठित साइबर ब्लैकमेलिंग गिरोह है. ये गिरोह वीडियो कॉल और अश्लील क्लिप के जरिए लोगों को फंसाकर उनसे पैसे वसूलते हैं. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोग बिना सतर्क हुए जल्दी किसी अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल का जवाब न दें.

लोगों से पुलिस की अपील

डीसीपी राजेश दंडोतिया ने लोगों से अपील की है, कि वे हमेशा सावधान रहें और किसी भी अजनबी वीडियो कॉल या संदेश पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें. उन्होंने बताया कि ब्लैकमेलिंग के मामले में तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराना बेहद जरूरी है. पुलिस लगातार ऐसे गिरोहों की पहचान और कार्रवाई में लगी हुई है. लोगों से अनुरोध है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, वीडियो या मैसेज को फैलाने की बजाय सीधे कानून को जानकारी दें.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

