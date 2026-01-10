मुफ्त की मिठाई पर 'खूनी' महाभारत, मना किया तो बदमाशों ने डेयरी संचालक का रेत दिया गला

Attack on Dairy Owner-मध्यप्रदेश के इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में मुफ्तखोरी और गुंडागर्दी का मामला सामने आया है. शुक्रवार रात 60 फीट रोड पर स्थित एक डेयरी पर कुछ बदमाशों ने सिर्फ इसलिए हमला बोल दिया क्योंकि संचालक ने उन्हें फ्री में मिठाई देने से मना कर दिया था. बदमाशों ने डेयरी संचालक की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उनके बेटों के साथ भी जमकर मारपीट की. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, 60 फीट रोड पर श्रीकृष्णा डेयरी व स्वीट्स के नाम से मोहन गुर्जर की दुकान है. शुक्रवार रात करीब 11 बजे जब मोहन गुर्जर और उनके दो बेटे, नितिन और अंकित दुकान पर मौजूद थे, तभी सूरज, राहुल और उनके 5-6 साथी वहां पहुंचे. बदमाशों ने फ्री में मिठाई मांगी, लेकिन संचालक ने मना कर दिया. इस पर बदमाश भड़क गए और गाली-गलौज शुरू कर दी.

बदमाशों ने किया हमला

धीरे-धीरे विवाद बढ़ता चला गया. विवाद बढ़ने पर बदमाशों ने हमला बोल दिया. इस दौरान एक बदमाश ने संचालक मोहन गुर्जर की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस हमले में मोहन गुर्जर और उनके दोनों बेटे घायल हो गए. तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां मोहन गुर्जर की हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल उनका इलाज जारी है.

पहले भी कर चुके हैं परेशान

मोहन गुर्जर के परिजनों ने बताया कि ये बदमाश इलाके के पुराने बदमाश हैं और आए दिन दुकान से फ्री में सामान ले जाते थे. पीड़ित परिवार के गणेश गुर्जर ने बताया कि ये लोग हर बार फ्री में मिठाई ले जाते थे और विरोध करने पर धमकाते थे. इस बार जब उन्हें सख्ती से मना किया, तो वे जान से मारने की नीयत से आए थे. उन्होंने बड़े भाई की गर्दन पर वार कर दिया. अगर घाव थोड़ा और गहरा होता जो जान जा सकती थी.

पुलिस तलाश में जुटी

इस घटना को लेकर एरोड्रम टीआई तरुण भाटी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की पहचान की जा रही है और उनके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है.

