इंदौर के 'डांसिंग कॉप' रंजीत सिंह हुए लाइन अटैच, जानिए क्यों हुई यह बड़ी कार्रवाई

Ranjeet Singh Line Attached: इंदौर में जैसे ही ट्रैफिक पुलिस की बात होती है तो शायद सबसे पहले रंजीत सिंह का नाम ही आता है, जो पूरे मध्य प्रदेश और देश में फेमस हैं. जिन्हें 'डांसिंग कॉप' के नाम से जाना जाता है. लेकिन इस बार वह ट्रैफिक नहीं बल्कि दूसरी वजहों से चर्चा में हैं. दरअसल, 'डांसिंग ट्रैफिक कॉप' रंजीत सिंह पर सोशल मीडिया के जरिए एक युवती ने फ्लर्ट करने का गंभीर आरोप लगाया है, मामला सामने आते ही पुलिस अधिकारियों ने रंजीत सिंह को लाइन अटैच कर दिया है. यह एक्शन इंदौर पुलिस की तरफ से गुरुवार को लिया गया है, जिससे यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

इंदौर में फेसम है रंजीत सिंह

दरअसल, एक महिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि रंजीत सिंह ने उन्हें अनुचित मैसेज भेजे है. महिला का कहना है कि एक बार स्टोरी पर रंजीत सिंह को थैंक यू कहा था, जिसके बाद कुछ समय तक कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन हाल ही में रंजीत ने दोबारा संपर्क करते हुए लिखा, 'यार आप इंदौर क्यों नहीं आ जातीं? मैं आपकी फ्लाइट और होटल का खर्च उठाऊंगा, बिकॉज अवर फ्रेंडशिप' महिला ने इस बातचीत को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया है. जिसके बाद यह मामला शहर में चर्चा में आया और पुलिस के पास तक भी यह मामला पहुंचा, जिसके बाद एक्शन शुरू हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः भोपाल मेट्रो को मिलेगी ग्रीन रफ्तार, सोलर पैनल लगेगा, जानिए कब तक होगी शुरुआत

रंजीत सिंह ने आरोपों को किया खारिज

वहीं इस मामले में रंजीत सिंह ने भी सफाई दी है. उनका कहना है कि लगभग एक-डेढ़ साल पहले उस महिला से सामान्य बातचीत हुई थी, वह खुद को उनकी फैन बताती थीं और ड्यूटी पर उन्हें लाइव देखना चाहती थीं. रंजीत के अनुसार, 'मैंने मजाक में कहा कि इंदौर आ जाइए, मैं टिकट और होटल का इंतजाम कर दूंगा, अब इस बात को तोड़-मरोड़ कर मेरी छवि खराब की जा रही है. मैं इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में करूंगा,. वहीं इस मामले में इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना हे कि मामले की जानकारी खबरों ओर सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है, जिसके बाद रंजीत सिंह का यह आचरण मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम के विपरीत हे इसके चलते तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया गया है, मामले की जांच एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच की तरफ से की जाएगी और जल्द ही इस मामले में रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

कौन हैं रंजीत सिंह

बता दें कि रंजीत सिंह इंदौर ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत हैं. रंजीत सिंह ट्रैफिक पुलिस में अपनी अनोखी डांसिंग स्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं, वह ट्रैफिक कंट्रोल करते समय माइकल जैक्सन जैसी मूव्स करते हैं, जिससे उन्हें 'डांसिंग कॉप' की पहचान मिली है.

इंदौर से तुषार कंचल की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः 7 दिनों की मेहनत में मिले 8 हीरे, पन्ना की मजदूर महिला बनी हीरा मालकिन !

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!