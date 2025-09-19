डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती, एक दिन पहले हुए थे लाइन अटैच
Indore News-इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की तबीयत बिगड़ गी. सीने में दर्द की शिकायत के चलते वे अस्पताल में भर्ती हुए हैं. गुरुवार को ही रंजीत सिंह को लाइन अटैच किया गया था. एडिशनल कमिश्वर आरके सिंह ने गुरुवार को इसके आदेश जारी किए थे.

 

Sep 19, 2025, 07:03 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई. सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें शेल्बी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रंजीत सिंह पर एक युवती ने 2 वीडियो वायरल कर गंभीर आरोप लगाए थे. इन आरोपों के बाद गुरुवार को उन्हें लाइन अटैच किया गया. गुरुवार सुबह इसके आदेश जारी किए गए थे. इसी मामले में रंजीत सिंह शुक्रवार को सफाई देने के लिए अफसरों से मिलने गए थे. वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. 

युवती के खिलाफ दर्ज हो सकता है केस 
बताया जा रहा है कि विभागीय अफसर पुलिसिंग में रहते हुए रंजीत के व्यवहार को गलत मान रहे हैं. अफसरों का मानना है कि रंजीत की इस हरकत से विभाग की छवि खराब हुई है. वहीं सूत्रों के अनुसार रंजीत की शिकायत पर युवती के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है. 

युवती ने लगाए गंभीर आरोप
डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर राधिका सिंह नाम से इंस्टाग्राम आईडी चलाने वाली एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती ने एक वीडियो वायरल कर कहा है कि ट्रैफिक का सिपाही जो काफी फेमस है, उसने दोस्ती करने के लिए मैसेज किए. इंदौर आने की बात कही. युवती को मैसेज अच्छा नहीं लगा, इसे लेकर उसने सोशल मीडिया पर आपत्ति दर्ज की. 

'अपने हद में रहे'
वहीं ट्रैफिक जवान रंजीत सिंह का कहना है कि युवती यह सबकुछ पेमस होने के लिए कर रही है. राधिका सिंह ने वीडियो में कहा कि रंजीत ने उससे दोस्ती करने, इंदौर बुलाने और फ्लाइट का टिकट कराने का ऑफर दिया है. उसने इंदौर में ठहरने की व्यवस्था करने की भी बात कही थी. वीडियो में राधिका सिंह ने कहा है कि मुझे उसकी दोस्ती की जरूरत नहीं है. वह अपने हद में रहे.

रंजीत सिंह ने क्या कहा
हमारे बीच कई माह पहले बातचीत हुई थी. मुझे युवती ने कई मैसेज किए हैं. जिसमें उसने खुद के साथ वीडियो बनाने की बात कही थी. उसने इसके लिए इंदौर आने के लिए कहां था. लेकिन, अब फेमस होने के लिए इस तरह का पैतरा अपना रही है. उसने काफी कुछ चेटिंग डिलीट कर दी.

