डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती, एक दिन पहले हुए थे लाइन अटैच

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई. सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें शेल्बी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. रंजीत सिंह पर एक युवती ने 2 वीडियो वायरल कर गंभीर आरोप लगाए थे. इन आरोपों के बाद गुरुवार को उन्हें लाइन अटैच किया गया. गुरुवार सुबह इसके आदेश जारी किए गए थे. इसी मामले में रंजीत सिंह शुक्रवार को सफाई देने के लिए अफसरों से मिलने गए थे. वहां से लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई.

युवती के खिलाफ दर्ज हो सकता है केस

बताया जा रहा है कि विभागीय अफसर पुलिसिंग में रहते हुए रंजीत के व्यवहार को गलत मान रहे हैं. अफसरों का मानना है कि रंजीत की इस हरकत से विभाग की छवि खराब हुई है. वहीं सूत्रों के अनुसार रंजीत की शिकायत पर युवती के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है.

युवती ने लगाए गंभीर आरोप

डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर राधिका सिंह नाम से इंस्टाग्राम आईडी चलाने वाली एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती ने एक वीडियो वायरल कर कहा है कि ट्रैफिक का सिपाही जो काफी फेमस है, उसने दोस्ती करने के लिए मैसेज किए. इंदौर आने की बात कही. युवती को मैसेज अच्छा नहीं लगा, इसे लेकर उसने सोशल मीडिया पर आपत्ति दर्ज की.

Add Zee News as a Preferred Source

'अपने हद में रहे'

वहीं ट्रैफिक जवान रंजीत सिंह का कहना है कि युवती यह सबकुछ पेमस होने के लिए कर रही है. राधिका सिंह ने वीडियो में कहा कि रंजीत ने उससे दोस्ती करने, इंदौर बुलाने और फ्लाइट का टिकट कराने का ऑफर दिया है. उसने इंदौर में ठहरने की व्यवस्था करने की भी बात कही थी. वीडियो में राधिका सिंह ने कहा है कि मुझे उसकी दोस्ती की जरूरत नहीं है. वह अपने हद में रहे.

रंजीत सिंह ने क्या कहा

हमारे बीच कई माह पहले बातचीत हुई थी. मुझे युवती ने कई मैसेज किए हैं. जिसमें उसने खुद के साथ वीडियो बनाने की बात कही थी. उसने इसके लिए इंदौर आने के लिए कहां था. लेकिन, अब फेमस होने के लिए इस तरह का पैतरा अपना रही है. उसने काफी कुछ चेटिंग डिलीट कर दी.

यह भी पढ़ें-इंदौर के 'डांसिंग कॉप' रंजीत सिंह हुए लाइन अटैच, जानिए क्यों हुई यह बड़ी कार्रवाई

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!