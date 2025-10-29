ट्रेन में पर्स हुआ चोरी, मदद नहीं मिली तो महिला ने ट्रेन में तोड़ा शीशा, मदद न मिलने पर उठाया ये कदम

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में महिला ने जमकर उत्पात मचाया. इंदौर-दिल्ली जाने वाली ट्रेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला यात्री का गुस्सा देखा जा सकता है. जानकारी के अनुसार, रेलवे स्टेशन पर महिला का पर्स चोरी हो गया था, जिसमें पैसे मोबाइल और कुछ जरूरी कागजात रखे हुए थे. महिला का पर्स चोरी होने के बाद उसने रेलेव सुरक्षा बल के जवानों से मदद मांगी. एक्शन नहीं होने पर महिला ने जमकर उत्पात मचाया.

गु्स्साई महिला ने मचाया हंगामा

महिला ने रेलवे सुरक्षा बल से कहा कि उसका पर्स चोरी हो गया है और वह बहुत परेशान है. लेकिन महिला का आरोप है कि आरपीएफ ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. एक्शन न लेने पर महिला भड़क गई और गुस्से में ट्रेन के अंदर ही बैठी रही. थोड़ी ही देर के बाद महिला ने अचानक प्लास्टिक बोर्ड की मदद से ट्रेन के एसी कोच की खिड़की का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया.

एसी कोच का शीशा तोड़ा

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बार-बार हाथ में बोर्ड लेकर शीशे पर मारती रही. वहीं रेलवे के कर्मचारी और अन्य यात्री उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं रुकी. महिला बार-बार कहती सुनाई दे रही है, मेरा पर्स लाकर दो, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी. महिला के पास उसकी छोटी बच्ची भी बैठी दिख रही है. वहीं स्थिति को देख आसपास के यात्री भी परेशान हो गए.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

रेलवे के कर्मचारियों ने किसी तरह से महिला को शांत करने की कोशिश भी की लेकिन वह नहीं मानी. यह पूरी घटना रेलवे कर्मचारियों ने रिकॉर्ड कर ली, पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर लोगों की मिली जुली प्रक्रिया सामने आ रही है. कुछ लोग महिला के पक्ष में बोल रहे हैं, तो कुछ महिला के व्यवहार को गलत बता रहे हैं.

