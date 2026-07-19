Add Zee Business As A Preferred Source
App

जर्जर होते सरकारी स्कूल, आखिर कब सुधरेंगे हालात? जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे

इंदौर के देपालपुर विकासखंड के कई सरकारी स्कूलों में बच्चे जर्जर और खस्ताहाल भवनों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

Written ByYatnesh SenEdited By:Pooja
Published: Jul 19, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:16 PM IST
जर्जर होते सरकारी स्कूल, आखिर कब सुधरेंगे हालात? जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे

About the Author

Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नशे से दूरी है जरूरी 2.0: सीधी पुलिस ने शुरू किया महाभियान, हेल्पलाइन नंबर जारी
sidhi police1 hr ago
2
gwalior news2 hrs ago
3
pm fasal bima yojana3 hrs ago
4
MP Breaking News LIVE2:47 AM IST
5
Datia By Election2:33 AM IST