जर्जर होते सरकारी स्कूल, आखिर कब सुधरेंगे हालात? जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे

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प्रदेश सरकार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही है. लेकिन इंदौर जिले के देपालपुर विकासखंड के कुछ सरकारी स्कूलों की तस्वीरें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं. यहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर जर्जर और जीर्ण-शीर्ण भवनों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं.
पहली तस्वीर इंदौर जिले के देपालपुर विकासखंड के गंगाजल खेड़ी गांव के शासकीय स्कूल की है. यहां शिक्षक भी हे समय पर स्कूल भी खुलता हे बच्चों को शिक्षकों द्वारा अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ाया भी जाता है. लेकिन यहां कक्षा की छत से कई जगह प्लास्टर उखड़ चुका है और लगातार पपड़ियां गिर रही हैं. उसी भवन में कक्षाएं संचालित हो रही हैं. स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि कुछ दिन पहले क्षेत्र के बीआरसी ने स्कूल का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए गए कि इस कक्ष में बच्चों को नहीं बैठाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर पंचायत भवन के हॉल में कक्षाएं संचालित की जाएं. लेकिन न सिर्फ एक कक्ष ऐसे अलग अलग कक्ष में भी क्लास रूम की छतों के यही हाल है.
छत और दीवार के भी यही खस्ता हाल
वहीं डायनिंग हाल जहां बच्चों को भोजन कराया जाता है. वहां की छत और दीवार के भी यही खस्ता हाल है, हालांकि शिक्षिका ने बताया कि भवन के इस खस्ता हाल की जानकारी हम पहले से हमारे विभाग में उच्च अधिकारियों को लिखित में दे चुके है. देपालपुर विकासखंड के ही नौगांवां सर्फ गांव के शासकीय स्कूल में शिक्षक पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस भवन में पढ़ाई हो रही है उसकी हालत बेहद खराब है. स्कूल की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, कई जगह प्लास्टर झड़ रहा है और भवन की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है. ऐसे में हर दिन बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है. यहां के शिक्षक की माने तो वे भी पहले ही संबंधित अधिकारियों को स्कूल भवनों की बदहाल स्थिति से लिखित में अवगत करा चुके है, लेकिन अब तक मरम्मत या नए भवन के निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. बरसात के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है. वहीं इन्हीं सवालों को लेकर हमारी टीम जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंची.
जहां अधिकारी ने बिना कैमरे के सामने आए
यह कहते हुए इतिश्री कर ली कि मैं अभी पद पर नया आया हूं मुझे जानकारी नहीं है आप मुझे स्कूलों के नाम बता दीजिए मैं एक दो दिन में जानकारी जुटा लूंगा उसके बाद ही कुछ भी बोल पाऊंगा
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इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने दी जानकारी
वहीं फिर इसी सवाल को लेकर हमारी टीम इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के पास पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि हमारे जो इंजीनियर हे उन्हें अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई हे कि वहां के स्कूलों की प्रॉपर मरम्मत हो और साथ ही कोई स्कूल जर्जर हे तो वहां कक्षा ना लगे यह भी निर्देश दिए गए हैं.सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के दावे कर रही है, लेकिन देपालपुर के इन सरकारी स्कूलों की तस्वीरें बताती हैं कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में अभी भी काफी काम किया जाना बाकी है.