जर्जर होते सरकारी स्कूल, आखिर कब सुधरेंगे हालात? जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे बच्चे

वहीं डायनिंग हाल जहां बच्चों को भोजन कराया जाता है. वहां की छत और दीवार के भी यही खस्ता हाल है, हालांकि शिक्षिका ने बताया कि भवन के इस खस्ता हाल की जानकारी हम पहले से हमारे विभाग में उच्च अधिकारियों को लिखित में दे चुके है. देपालपुर विकासखंड के ही नौगांवां सर्फ गांव के शासकीय स्कूल में शिक्षक पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस भवन में पढ़ाई हो रही है उसकी हालत बेहद खराब है. स्कूल की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं, कई जगह प्लास्टर झड़ रहा है और भवन की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है. ऐसे में हर दिन बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है. यहां के शिक्षक की माने तो वे भी पहले ही संबंधित अधिकारियों को स्कूल भवनों की बदहाल स्थिति से लिखित में अवगत करा चुके है, लेकिन अब तक मरम्मत या नए भवन के निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. बरसात के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है. वहीं इन्हीं सवालों को लेकर हमारी टीम जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंची.