अब इंदौरियों को 24 घंटे मिलेगा आसमान में घूमने का मौका, इंदौर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी नई सुविधा
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

अब इंदौरियों को 24 घंटे मिलेगा आसमान में घूमने का मौका, इंदौर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी नई सुविधा

MP News: इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम लगभग-लगभग पूरा होने की कगार पर है. रनवे की मरम्मत होती ही एयरपोर्ट का संचालन 24 घंटे के लिए बहाल कर दिया जाएगा.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 08, 2025, 07:04 PM IST
indore airport
indore airport

Indore Ahilyabai Holkar Airport: इंदौर के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी है. इस नए साल उन्हें नई सौगात मिल सकती है. दरअसल, बीते 1 साल से देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर मरम्मत का काम चल रहा था. रनवे पर चल रहे मेंटेंनेंस कार्य की वजह से एयरपोर्ट का 24 घंटे संचालन बाधित था. वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन ने दावा किया है कि नए साल से एयरपोर्ट 24 घंटे संचालित रहेगा जिससे इंदौर से देर रात हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को अब कहीं और नहीं जाना होगा. 

पिछले एक साल से हो रहा काम
एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से सूचना दी गई कि रनवे पर मरम्मत का काम लगभग 60 प्रतिशत पूरा हो गया है बाकी का 40 प्रतिशत नए साल से पहले होने की उम्मीद है. ऐसे में यात्रियों के लिए देर रात भी फ्लाइट्स का संचालन जारी किया जाएगा जो तकरीबन एक साल से बंद थी. 

इंदौर एयरपोर्ट के संचालन की टाइमिंग
एयरपोर्ट पर चल रहे मेंटेंनेंस काम की वजह से वर्तमान में एयरपोर्ट का संचालन रात 10:30 बजे से सुबह 6:30 तक बंद कर दिया जाता है. यानी रोजाना करीब 8 घंटे तक एयरपोर्ट का संचालन बाधित रहता है. इस दौरान इंदौर एयरपोर्ट से 10 से अधिक उड़ानें बाधित हैं. 

अक्टूबर तक का था लक्ष्य
एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से एयरपोर्ट का 24 घंटे संचालन अगले महीने अक्टूबर अंत तक शुरू करना था. अक्टूबर अंत तक संचालन फिर से शुरू होने पर विंटर शेड्यूल की देर रात और अलसुबह की उड़ानें फिर से बहाल होती हालांकि यात्रियों को अब अगले साल का इंतजार करना होगा.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

