Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3173371
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

DAVV की परीक्षाओं में अब AI का सहारा, चैटजीपीटी और जेमिनी से पूछ रहे थे जबाव, उड़नदस्ते ने पकड़े 50 प्रकरण

Indore News-इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्र एआई की मदद से प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं. छात्र चैट जीपीटी और जेमिनी से प्रश्न पूछकर जवाब लिख रहे हैं. डीएवीवी के उड़नदस्ते ने परीक्षा केंद्रों पर छात्रे के पास से मोबाइल जब्त किए  थे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 10, 2026, 01:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DAVV की परीक्षाओं में अब AI का सहारा, चैटजीपीटी और जेमिनी से पूछ रहे थे जबाव, उड़नदस्ते ने पकड़े 50 प्रकरण

Cheating in Exams in Indore-इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परीक्षाओं में भले ही नकल के कुल मामलों में कमी आई हो, लेकन नकल करने का तरीका अब बेहद हाईटेक हो गया है. विश्वविद्यालय के उड़नदस्ते की हालिया जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अब छात्र परीक्षा हॉल में जवाब लिखने के लिए ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं.चेकिंग के दौरान पकड़े गए छात्रों के पास से मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनमें चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई टूल्स के जरिए जवाब सर्च किए जा रहे थे. 

एप्लिकेशन में खोजे जा रहे उत्तर
दिसंबर से मार्च के बीच आयोजित स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं में करीब 70 हजार छात्र शामिल हुए. इस दौरान बने 50 नकल प्रकरणों में से 7 मामले ऐसे थे, जिनमें छात्र परीक्षा कक्ष के भीतर मोबाइल छिपाकर ले गए थे. जांच में यह पाया गया है कि ये छात्र एआई एप्लिकेशन की मदद से कठिन प्रश्नों के उत्तर सर्च कर रहे थे और उन्हें अपनी आंसरशीट में लिख रहे थे. कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद मोबाइल का परीक्षा केंद्र के भीतर पहुंचना प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर रहा है. 

एडमिट कार्ड और जूतों में छिपाकर लाए नकल सामग्री
हाईटेक तरीकों के अलावा पारंपरिक तरीके भी अब भी चलन में हैं. सबसे ज्यादा 18 प्रकरण ऐसे छात्रों के बने जो अपने प्रवेश पत्र के पीछे ही उत्तर लिखकर लाए थे. इसके अलावा, कई विद्यार्थी कपड़ों और जूतों में किताबों व गाइड के पन्ने छिपाकर लाए थे. उड़नदस्ते ने परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा के दौरान सघन तलाशी लेकर इन सामग्रियों को जब्त किया और विद्यार्थियों के खिलाफ केस दर्ज किए. 

Add Zee News as a Preferred Source

सालभर में बने 50 नकल प्रकरण
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, हालिया सत्र की लगभग 40 परीक्षाओं में कुल 50 नकल प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इन सभी मामलों में विश्वविद्यालय की जांच समिति को सौंप दिया गया है. समिति इन प्रकरणों की गंभीरता के आधार पर छात्रों के रिजल्ट और आगामी परीक्षाओं में बैठने की पात्रता पर फैसला लेगी. 

नकल के मामलों में आई गिरावट
एक ओर जहां नकल के नए तरीके छात्र इजात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुल प्रकरणों की संख्या में पिछले सालों के मुकाबले गिरावट देखी गई है. आंकड़ों के अनुसार, साल 2022 से 2024 के बीच हर साल औसतन 600 नकल प्रकरण बनते थे. विश्वविद्यालय की सख्ती और सीसीटीवी निगरानी के चलते साल 2025-26 में यह संख्या घटकर 250 से 300 के बीच रह गई है. 

कड़ी कार्रवाई की तैयारी
नकल में पकड़े जाने वाले विद्यार्थियों पर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है. पिछले सत्रों की जांच के आधार पर लगभग 60 प्रतिशत छात्रों को संबंधित विषय में फेल कर दिया गया था. वहीं, 3 प्रतिशत छात्र जिनके पास भारी मात्रा में नकल सामग्री मिली थी. उन्हें एक से ज्यादा विषयों की परीक्षा दोबारा देने का आदेश दिया गया था. इस बार भी एआई और मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले छात्रों पर कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें-दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ेगी महाकाल नगरी, 5 हजार करोड़ की लागत से बनेगा यह एक्सप्रेस-वे, बिना रुकावट दौड़ेंगे वाहन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsIndore DAVV Cheating

Trending news

mp breaking news
MP Breaking News LIVE: बोरवेल में फंसे भागीरथ को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 10 अप्रैल की बड़ी खबरें
monalisa news update
महाकुंभ वायरल गर्ल निकली नाबालिग! NCST की जांच में बड़ा खुलासा, 2 राज्यों के DGP तलब
Shajapur News
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर क्या है सरकार का प्लान? स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया स्पष्ट
Shajapur News
शाजापुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, टीम के सामने दुकानदार की धमकी से सहमे लोग
sehore news hindi
टैंकर से नर्मदा नदी में प्रवाह किया गया 11000 लीटर दूध, वायरल वीडियो देख भड़के लोग
MP Police Constable final result 2026
पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2026 आउट, इस लिंक पर क्लिक कर ऐसे देखें अपना स्कोरकार्ड
Narayan Sai
2 करोड़ एलिमनी और शादी के 18 साल बाद तलाक, आसाराम के बेटे नारायण साईं की कहानी
mp news
गेहूं खरीदी पर सियासी संग्राम! किसानों के लिए मैदान में उतरे पटवारी-सिंगार
Indore News Hindi
1 साल के मासूम के गले में फंसी जिंदा मछली, फड़फड़ाहट से गले में बनाया घाव
bhind news
मासूम की चीखों से दहला भिंड! पत्नी के गहनों के लिए उजाड़ा सुहाग, घटना से कांपा इलाका