DAVV की परीक्षाओं में अब AI का सहारा, चैटजीपीटी और जेमिनी से पूछ रहे थे जबाव, उड़नदस्ते ने पकड़े 50 प्रकरण

Cheating in Exams in Indore-इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परीक्षाओं में भले ही नकल के कुल मामलों में कमी आई हो, लेकन नकल करने का तरीका अब बेहद हाईटेक हो गया है. विश्वविद्यालय के उड़नदस्ते की हालिया जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अब छात्र परीक्षा हॉल में जवाब लिखने के लिए ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं.चेकिंग के दौरान पकड़े गए छात्रों के पास से मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनमें चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई टूल्स के जरिए जवाब सर्च किए जा रहे थे.

एप्लिकेशन में खोजे जा रहे उत्तर

दिसंबर से मार्च के बीच आयोजित स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं में करीब 70 हजार छात्र शामिल हुए. इस दौरान बने 50 नकल प्रकरणों में से 7 मामले ऐसे थे, जिनमें छात्र परीक्षा कक्ष के भीतर मोबाइल छिपाकर ले गए थे. जांच में यह पाया गया है कि ये छात्र एआई एप्लिकेशन की मदद से कठिन प्रश्नों के उत्तर सर्च कर रहे थे और उन्हें अपनी आंसरशीट में लिख रहे थे. कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद मोबाइल का परीक्षा केंद्र के भीतर पहुंचना प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर रहा है.

एडमिट कार्ड और जूतों में छिपाकर लाए नकल सामग्री

हाईटेक तरीकों के अलावा पारंपरिक तरीके भी अब भी चलन में हैं. सबसे ज्यादा 18 प्रकरण ऐसे छात्रों के बने जो अपने प्रवेश पत्र के पीछे ही उत्तर लिखकर लाए थे. इसके अलावा, कई विद्यार्थी कपड़ों और जूतों में किताबों व गाइड के पन्ने छिपाकर लाए थे. उड़नदस्ते ने परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा के दौरान सघन तलाशी लेकर इन सामग्रियों को जब्त किया और विद्यार्थियों के खिलाफ केस दर्ज किए.

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सालभर में बने 50 नकल प्रकरण

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, हालिया सत्र की लगभग 40 परीक्षाओं में कुल 50 नकल प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इन सभी मामलों में विश्वविद्यालय की जांच समिति को सौंप दिया गया है. समिति इन प्रकरणों की गंभीरता के आधार पर छात्रों के रिजल्ट और आगामी परीक्षाओं में बैठने की पात्रता पर फैसला लेगी.

नकल के मामलों में आई गिरावट

एक ओर जहां नकल के नए तरीके छात्र इजात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुल प्रकरणों की संख्या में पिछले सालों के मुकाबले गिरावट देखी गई है. आंकड़ों के अनुसार, साल 2022 से 2024 के बीच हर साल औसतन 600 नकल प्रकरण बनते थे. विश्वविद्यालय की सख्ती और सीसीटीवी निगरानी के चलते साल 2025-26 में यह संख्या घटकर 250 से 300 के बीच रह गई है.

कड़ी कार्रवाई की तैयारी

नकल में पकड़े जाने वाले विद्यार्थियों पर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है. पिछले सत्रों की जांच के आधार पर लगभग 60 प्रतिशत छात्रों को संबंधित विषय में फेल कर दिया गया था. वहीं, 3 प्रतिशत छात्र जिनके पास भारी मात्रा में नकल सामग्री मिली थी. उन्हें एक से ज्यादा विषयों की परीक्षा दोबारा देने का आदेश दिया गया था. इस बार भी एआई और मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले छात्रों पर कड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है.

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