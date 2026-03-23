इंदौर का मुस्लिम डॉक्टर बना हैवान, इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाकर करता था दुष्कर्म, हिंदू लड़की ने लगाए गंभीर आरोप

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसके बाद से घटनास्थल में तनाव की स्थिति बन गई है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं. पुलिस प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है. दरअसल, इस मामले में डॉक्टर सईद खान पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगे हैं. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है लेकिन घटना से आक्रोशित युवती के परिजनों और हिन्दू जागरण मंच के गुस्से के कारण मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है.

पीड़ित के साथ दुष्कर्म

घटना इंदौर समीप महू के पातालपानी क्षेत्र स्थित बेलामोर रिसोर्ट का है जहां डॉक्टर सईद खान पर उपचार के लिए आई पीड़ित के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. डॉक्टर के खिलाफ युवती को चार महीने से ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगे हैं. मामला करीब 4 महीने पहले शुरू हुआ था जब पीड़िता उपचार के लिए आरोपित डॉ. सईद खान के पास पहुंची थी. डॉ. सईद गुजरखेड़ा में क्लिनिक संचालित करता था. आरोप है कि इसी दौरान डॉ. ने महिला को नशीला इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक फोटो खींच लिए.

फोटो के जरिए करता था ब्लेकमैल

आरोपित इन फोटो के जरिए युवती को चार महीने तक ब्लैकमेल करता रहा. इतना ही नहीं युवती को जान से मारने की धमकी भी दिया करता था. 22 मार्च को एक बार फिर इस तथाकथित डॉ सईद ने महिला को ब्लैकमेल कर बेलामोर रिसोर्ट बुलाया, जहां उसके साथ फिर दुष्कर्म किया. हालांकि इस बार पीड़िता ने घटना की जानकारी एक हिंदू संगठन को दी, जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ता उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई. पीड़िता की शिकायत के तर्ज पर आरोपी डॉक्टर की काली करतूत सामने आई जिसके बाद से पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है.

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आरोपी को घर के बाहर तोड़फोड़

घटना की जानकारी फैलते ही आरोपी के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग घर के बाहर जमा हो गए जिसके बाद भीड़ ने घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी. आरोपी के क्लिनिक पर भी पथराव किया गया है. हालांकि महू कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल में किया साथ ही साथ लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है. वहीं आज हिंदू जागरण मंच ने SDM को ज्ञापन सौंपा है जिसमें आरोपी का क्लीनिक और फार्म हाऊस तोड़ने की करेगें मांग की है. रिपोर्ट: यत्नेश सेन,इंदौर