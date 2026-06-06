/इंदौर में आवारा कुत्ते का आतंक, अरविंदो अस्पताल इलाके में 42 लोगों को काटा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

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Indore Dog Bite-इंदौर के सांवेर रोड इलाके में स्थित अरविंदो अस्पताल परिसर सहित आसपास के इलाके में एक स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिला.कुत्ते का यह आतंक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. करीब 10 घंटे तक आवारा कुत्ते ने इलाके में लोगों पर हमला कर 42 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें 16 को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया. घटना के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. वहीं कांग्रेस ने इस मामले में नगर निगम के नसबंदी अभियान पर सवाल खड़े किए हैं.
कुत्ते ने कई लोगों पर किया हमला
सांवेर रोड क्षेत्र में स्थित अरविंदो अस्पताल सहित आसपास के इलाके में स्ट्रीट डॉग के हमले की यह घटना अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आई है. फुटेज में कुत्ता राह चलते लोगों पर अचानक हमला करता दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि कुत्ते ने करीब 8 किलोमीटर के इलाके में 10 घंटे तक आतंक मचाए रखा.
पकड़ में नहीं आया कुत्ता
घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि सूचना मिलने के बाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट हुई और आवारा कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम तैनात की गई है, लेकिन कुत्ता अभी तक पकड़ में नहीं आया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने से कई लोग कुत्ते का शिकार बने. फिलहाल इलाके में डॉग स्क्वायड द्वारा अभियान चलाया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.
घायलों का इलाज जारी, टीके लगवाए
वहीं इंदौर जिला प्रशासन द्वारा अधिकतर घायलों को अरविंदो अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है. जबकि कई मरीज रेबीज के टीके लगवाने के लिए शासकीय हुकुमचंद अस्पताल पहुंचे हैं, अस्पताल के प्रभारी आर.के. पटेल ने बताया कि कुछ घायल अस्पताल पहुंचे हैं, जिन्हें टीके लगाकर घर भेज दिया गया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. वहीं डॉक्टर पटेल के अनुसार प्रतिदिन डेढ़ सौ से 200 नए मरीज डॉग बाइट के सामने आ रहे हैं, जिनका आंकड़ा महीने में करीब 5 हजार तक पहुंच रहा है.
कांग्रेस ने उठाए सवाल
इंदौर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने निगम के नसबंदी अभियान पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि यदि बड़े पैमाने पर नसबंदी हुई है तो शहर में इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स आखिर कहां से आ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भूखे आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करने को मजबूर होते हैं. चौकसे ने नगर निगम के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर इंदौरवासियों को खूंखार कुत्तों के आतंक से राहत कब मिलेगी.
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