Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /इंदौर
  • /इंदौर में आवारा कुत्ते का आतंक, अरविंदो अस्पताल इलाके में 42 लोगों को काटा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

इंदौर में आवारा कुत्ते का आतंक, अरविंदो अस्पताल इलाके में 42 लोगों को काटा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Indore News-इंदौर में एक आवारा कुत्ते ने 10 घंटे में 42 लोगों को काटकर घायल कर दिया. घायलों में 16 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुत्ता लोगों पर हमला कर हुआ दिख रहा है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 06, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:53 PM IST
इंदौर में आवारा कुत्ते का आतंक, अरविंदो अस्पताल इलाके में 42 लोगों को काटा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

About the Author

Yatnesh Sen

Yatnesh Sen

यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP में विदेशी निवेश को लगेंगे पंख, 15 देशों के राजदूत, 350 निवेशक इंदौर में जुटेंगे
Mohan Yadav2 hrs ago
2
shajapur road accident2 hrs ago
3
Mohan Yadav2 hrs ago
4
President Droupadi Murmu visit MP3 hrs ago
5
rewa news3 hrs ago