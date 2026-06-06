/इंदौर में आवारा कुत्ते का आतंक, अरविंदो अस्पताल इलाके में 42 लोगों को काटा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

कांग्रेस ने उठाए सवाल

इंदौर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर सियासत भी तेज हो गई है. नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने निगम के नसबंदी अभियान पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि यदि बड़े पैमाने पर नसबंदी हुई है तो शहर में इतनी बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स आखिर कहां से आ रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भूखे आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करने को मजबूर होते हैं. चौकसे ने नगर निगम के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर इंदौरवासियों को खूंखार कुत्तों के आतंक से राहत कब मिलेगी.