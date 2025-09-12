कुत्ते का नाम 'शर्मा'! पड़ोसी के सरनेम पर रखा डॉग का नाम, मालिक ने सिर दीवार पर पटका

Indore News-इंदौर में कुत्ते का नाम रखने को लेकर विवाद हो गया. एक युवक ने अपने कुत्ते का नाम पड़ोसी के सरनेम पर रख दिया, जब दंपती ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई. पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.
Fight Over Dog-मध्यप्रदेश के इंदौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने कुत्ते का नाम पड़ोसी के सरनेम पर शर्मा रख दिया. कुत्ते मालिक ने जब पड़ोसी दंपती के सामने कुत्ते को नाम लेकर पुकारा तो उन्होंने इसका विरोध किया. दंपती के विरोध करने पर कुत्ते का मालिक इस कदर नाराज हो गया कि उसने उनकी पिटाई कर दी. पीड़ित दपंती ने राजेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है.
पालतू कुत्ते का नाम रखा शर्मा
यह मामला गुरुवार का शिव सिटी का है. शिकायतकर्ता वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि वे शिव सिटी में शिव मंदिर के पास निहालपुर मंडी में रहते हैं. वे पीथमपुर स्थित एक निजी कंपनी में जॉब करते हैं. इंदौर में उनके पड़ोस में रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने अपने पालतू कुत्ते का नाम शर्मा रखा है. भूपेंद्र सिंह जानबूझकर उनके सामने कुत्ते को शर्मा कहकर बुलाता है.
नाम लेते हुए की आपत्तिजनक टिप्पणी
वीरेंद्र ने बताया कि गुरुवार रात वे पत्नी किरण के साथ टहल रहे थे. इसी दौरान भूपेंद्र अपने कुत्ते को घुमा रहा था. वीरेंद्र का आरोप है कि उसने दोस्तों के सामने कहा कि उसने अपने कुत्ते का नाम शर्मा रखा है. उनके सामने उसने कुत्ते को नाम लेकर पुकारा और इसके साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी. इस पर किरण ने आपत्ति जताई और विवाद बढ़ गया.
दंपती के साथ की मारपीट
जब विवाद बढ़ गया तो भूपेंद्र और उसके साथियों ने मिलकर वीरेंद्र और किरण के साथ मारपीट कर दी. उन्होंने भूपेंद्र का सिर पकड़ा और गार्डन की दीवार पर पटक दिया. इससे वह घायल हो गए. दंपती ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. राजेंद्र नगर पुलिस ने बताया कि वीरेंद्र शर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने भूपेंद्र सिंह और उसके दो साथियों को आरोपी बनाया है.
