Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3089479
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर को इसी साल मिलेगा डबलडेकर फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री होंगे चौराहे; दूर होगी जाम की समस्या

MP News: बाणगंगा से सांवेर की तरफ जाने के लिए बन रहा डबलडेकर ब्रिज का काम लगभग-लगभग पूरा हो गया है. ब्रिज का 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और 2026 के जून महीने में ब्रिज का पूरा काम होने की बात कही गई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

indore doubledeckar flyover
indore doubledeckar flyover

Indore News: इंदौर की जनती को जल्द ही जाम के झाम से राहत मिलेगी. बाणगंगा से सांवेर की तरफ जाने के लिए बन रहा डबलडेकर ब्रिज का काम लगभग-लगभग पूरा हो गया है. बताया जा रहा कि ब्रिज का 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है आने वाले कुछ महीनों में जल्द बचा हुआ कार्य भी पूरा होगा. इस डबलडेकर ब्रिज के बनने से लगभग 1 लाख वाहनों को फायदा होगा. बिना ट्रैफिक में फंसे गाड़ियां अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगी. 1.5 किमी लंबे इस ब्रिज को 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है. 

80 प्रतिशत काम पूरा
अरबिंदो तरफ ब्रिज की ढलान नजर आने लगी है. ब्रिज का आकार नजर आने लगा है. ब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का काम भी पूरा होने को है. ब्रिज के सेंटर में गर्डर लॉन्चिंग का काम बाकी है. स्काटिंग लग चुकी है. डामर से ट्रैक बनाने का काम भी जारी है.ये ब्रिज जब एक बार पूरी तरह से निर्माण होगा तो यहां ना सिर्फ ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा बल्कि ये एरिया सिग्नल फ्री होने के साथ एक्सीडेंट फ्री भी होगा. 
 
जून तक ब्रिज का काम होगा पूरा
एक बार ब्रिज के बन जाने के बाद इसके सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जाएगा जैसे, स्ट्रीट लाइट लगेंगी, रंगाई पुताई होगी, ब्रिज पर पानी एकत्रित न हो और बारिश के पानी को जमीन में उतारने की व्यवस्था भी की जाएगी. ये सारा काम इस साल जून तक पूरा होने की उम्मीद है. 70 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा इस ब्रीज को 300 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई डेढ़ किमी है. 

यात्रियों को बेहतर सुविधा
यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए इस ब्रिज को ध्यान में रखकर निर्माण किया जा रहा है. बारिश का पानी ब्रिज पर न रूके इसके लिए दोनों तरफ की ढलानों के कुछ हिस्सों में डामर से मैस्टिक की जाएगी ताकी बारिश का पानी ब्रिज को खराब न करें और एकत्रित भी ना हो. इस ब्रिज के बनने से इंदौर का भंवरकुआं, खजराना, फूटीकोठी के बाद लवकुश चौराहा भी सिग्नल फ्री हो जाएगा, यानी शहर में यातायात सुगम रहेगा गाड़ियों की लंबी कतार से मुक्ति मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Indore News Hindi

Trending news

Indore News Hindi
इंदौर को मिलेगा डबलडेकर फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री होंगे चौराहे; दूर होगी जाम की समस्या
mp news
मुंह में भरा पेट्रोल...महिला के चेहरे पर छिड़ककर लगा दी आग, गंभीर रूप से झुलसी
Draupadi Murmu
संसद में छत्तीसगढ़ के पंडुम कैफे की चर्चा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया जिक्र
Vikramotsav 2026
उज्जैन में 15 फरवरी से शुरू होगा 'विक्रमोत्सव', 19 मार्च तक क्या-क्या होगा
mp news
आंधी, पानी और ओले ने उजाड़ दिया परिवार...फसल हुई नष्ट तो किसान ने दी जान
mp news
ढाई साल का अफेयर, फिर प्रेमिका की हत्या...कहीं और तय हुई शादी तो प्रेमी ने ली जान
Latest Mandla News
हवा में उड़कर दुकान काउंटर के पार पहुंचा बैल, छलांग को देख लोगों की फटी रह गई आंखें
raipur news
रायपुर एयरपोर्ट पर कोकीन के साथ पकड़ाया नाइजीरियाई युवक, दिल्ली से आया था
gwalior news
ग्वालियर में कांग्रेस नेता के घर लूट, 20 तोला सोना और लाइसेंसी बंदूक ले उड़े चोर
chhattisgarh news
गर्लफ्रेंड से नहीं करना चाहता था शादी, पीछा छुड़ाने के लिए पत्थर से कुचला सिर