इंदौर को इसी साल मिलेगा डबलडेकर फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री होंगे चौराहे; दूर होगी जाम की समस्या

Indore News: इंदौर की जनती को जल्द ही जाम के झाम से राहत मिलेगी. बाणगंगा से सांवेर की तरफ जाने के लिए बन रहा डबलडेकर ब्रिज का काम लगभग-लगभग पूरा हो गया है. बताया जा रहा कि ब्रिज का 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है आने वाले कुछ महीनों में जल्द बचा हुआ कार्य भी पूरा होगा. इस डबलडेकर ब्रिज के बनने से लगभग 1 लाख वाहनों को फायदा होगा. बिना ट्रैफिक में फंसे गाड़ियां अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगी. 1.5 किमी लंबे इस ब्रिज को 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है.

80 प्रतिशत काम पूरा

अरबिंदो तरफ ब्रिज की ढलान नजर आने लगी है. ब्रिज का आकार नजर आने लगा है. ब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का काम भी पूरा होने को है. ब्रिज के सेंटर में गर्डर लॉन्चिंग का काम बाकी है. स्काटिंग लग चुकी है. डामर से ट्रैक बनाने का काम भी जारी है.ये ब्रिज जब एक बार पूरी तरह से निर्माण होगा तो यहां ना सिर्फ ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा बल्कि ये एरिया सिग्नल फ्री होने के साथ एक्सीडेंट फ्री भी होगा.



जून तक ब्रिज का काम होगा पूरा

एक बार ब्रिज के बन जाने के बाद इसके सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जाएगा जैसे, स्ट्रीट लाइट लगेंगी, रंगाई पुताई होगी, ब्रिज पर पानी एकत्रित न हो और बारिश के पानी को जमीन में उतारने की व्यवस्था भी की जाएगी. ये सारा काम इस साल जून तक पूरा होने की उम्मीद है. 70 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा इस ब्रीज को 300 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई डेढ़ किमी है.

यात्रियों को बेहतर सुविधा

यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए इस ब्रिज को ध्यान में रखकर निर्माण किया जा रहा है. बारिश का पानी ब्रिज पर न रूके इसके लिए दोनों तरफ की ढलानों के कुछ हिस्सों में डामर से मैस्टिक की जाएगी ताकी बारिश का पानी ब्रिज को खराब न करें और एकत्रित भी ना हो. इस ब्रिज के बनने से इंदौर का भंवरकुआं, खजराना, फूटीकोठी के बाद लवकुश चौराहा भी सिग्नल फ्री हो जाएगा, यानी शहर में यातायात सुगम रहेगा गाड़ियों की लंबी कतार से मुक्ति मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.