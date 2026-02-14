Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3109851
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

महू में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, CBN की बड़ी कार्रवाई, 52 किलो क्रिस्टल MD के साथ भारी मात्रा में केमिकल जब्त

Indore News-सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) की मध्य प्रदेश इकाई ने नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महू तहसील के एक गांव में संचालित हो रही ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस पूरी कार्रवाई के दौरान अब तक लगभग 52 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली क्रिस्टल एमडी और भारी मात्रा में रसायनिक पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 14, 2026, 11:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महू में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, CBN की बड़ी कार्रवाई, 52 किलो क्रिस्टल MD के साथ भारी मात्रा में केमिकल जब्त

Drug Factory Busted in Mhow-मध्यप्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक को अंजाम दिया है. सीबीएन की मध्यप्रदेश इकाई ने इंदौर जिले की महू तहसील के एक छोटे से गांव में चल रही ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. इस मैराथन ऑपरेशन में अब तक लगभग 52 किलो क्रिस्टल एमडी और भारी मात्रा में नशीले केमिकल को जब्त किया गया है. 

बस तलाशी से खुला राज
इस बड़ी कार्रवाई की पटकथा 13 फरवरी 2026 की रात को लिखी गई. सीबीएन की नीमच और मंदसौर टीमों को सूचना मिली थी कि नशे की एक बड़ी खेप बस के जरिए ले जाई जा रही है. टीम ने घेराबंदी कर मंदसौर में एक बस की तलाशी ली, जिसमें दो यात्रियों के पास से 8.172 किलोग्राम क्रिस्टल एमडी बरामद हुई. जब पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उन्होंने इस जहर के मुख्य स्त्रोत का पता बता दिया. 

रात भर चला सर्च ऑपरेशन
आरोपियों से मिली जानकारी के बाद सीबीएन की नीमच, मंदसौर, जावरा और उज्जैन की संयुक्त टीमों ने मोर्चा संभाला. अधिकारियों ने रात भर महू तहसील के ग्रामीण इलाकों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया. आखिरकार 14 फरवरी की सुबह करीब 11 बजे टीमों को ग्राम थवलाय में स्थित एक गुप्त फैक्ट्री को ढूंढने में सफलता मिल गई. यह फैक्ट्री पूरी तरह से नशीले पदार्थों के निर्माण के लिए तैयार की गई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

करोड़ों की ड्रग्स बरामद
फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए. वहां से 43.82 किलोग्राम अतिरिक्त क्रिस्टल एमडी बरामद की गई. इसके अलावा, फैक्ट्री से 260 किलो से ज्यादा संदिग्ध रसायनिक पदार्थ और ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली उपकरण और मशीनरी जब्त की गई है. बस और फैक्ट्री से मिलाकर कुल 51.992 किलोग्राम नशीला पदार्थ सीबीएन के कब्जे में है, इस जब्त की गई ड्रग्स की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है. मौके पर विभाग की कार्रवाई अभी भी जारी है और मामले में आगे कई बड़े खुलासे होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें-छतरपुर में शराबी का 'हाईवोल्टेज ड्रामा', चौकी में घुसकर तोड़ी कुर्सियां, किया हंगामा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsdrug factory

Trending news

mp news
महू में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, CBN की बड़ी कार्रवाई, 52 किलो क्रिस्टल MD जब्त
mp news
छतरपुर में शराबी का 'हाईवोल्टेज ड्रामा', चौकी में घुसकर तोड़ी कुर्सियां, किया हंगामा
mp news
सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने आए श्रद्धालु की मौत, अस्पताल में तोड़ा दम
Latest shivpuri News
शिवपुरी में दिनदहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या, घात लगाए बैठे थे बदमाश
mp news
धार में 'बच्चा चोरी' की अफवाह ने मचाया बवाल, भीड़ ने 5 घुमक्कड़ लोगों को पीटा
mp news
मासूम की हत्या से दहला हरदा, आंगनबाड़ी से लौटते समय हुआ था लापता, ऐसे हुआ खुलासा
balaghat news hindi
पिता ने विधवा बेटी की कराई दूसरी शादी, समाज के ठेकेदारों ने सुनाया ये सख्त फरमान
gwalior news
बड़ी बहू के कारण ससुर ने मौत को लगाया गले, गोली पेट में लगकर पीठ से आर-पार!
mp news
प्रसाद खाने के बाद बीमार हुआ पूरा परिवार, 18 लोगों की बिगड़ी तबीयत, एक की हालत गंभीर
mp news
मां ने बच्चों को पिलाई 'मौत की चाय', तीन बच्चों की मौत, महिला की हालत गंभीर