इंदौर में भारी बारिश का कहर, सितंबर में बरस रही आफत, 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में सूखा खत्म हो चुका है. सितंबर के महीने में बारिश का कोटा पूरा होता दिख रहा है. इंदौर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन रही है. भारी बारिश के कारण शनविार को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय शिक्षण संस्थानों का अवकाश रहेगा. कलेक्टर आशीष सिंह ने अवकाश की घोषणा की है. कलेक्टर ने कहा है कि 12वीं कक्षा तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित की गई है.

4.5 इंच बारिश की जरूरत

शुक्रवार को सुबह 8:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक डेढ़ इंच बारिश दर्ज की गई है. अगस्त के सूखे गुजरने के बाद सितंबर में अच्छी बारिश की उम्मीद थी. अब तक इस सीजन की 33.5 इंच बारिश हो चुकी है. लेकिन शहर में सीजन का कोटा 38 इंच है, अब महज 4.5 बारिश की और दरकार है. सितंबर में अभी 25 दिन बाकी है.

गुरुवार को जमकर बरसे थे बादल

अब उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर में कोटा तो पूरा हो जाएगा ही साथ ही औसत से ज्यादा बारिश भो हो सकती है. वहीं बुधवार रात से गुरुवार तक लगभग 7 इंच बारिश दर्ज की गई थी. महीने के शुरुआती चार दिनों में ही औसत कोटा पूरा हो चुका है, क्योंकि सितंबर का औसत कोटा 6 इंच का होता है.

एक हफ्ते तक होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 7 दिन तक और अच्छी बारिश होने का अनुमान है. पिछले 20 दिनों में हुई तेज बारिश ने जुलाई और अगस्त की कमी की भरपाई कर दी है, अब आसानी से कोटा पूरा हो जाएगा. वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान सामान्य से 6 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं रात के तापमान में भी 2 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है.

